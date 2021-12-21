Çocuklarda fiziksel aktivite ve hareketliliğin önemi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, çocuklarda fiziksel aktivite ve hareketliliğinin önemine değindi.



BESLENME KADAR ÖNEMLİ

Çocukların özgüvenini kazanması, bedenlerini tanıması, sosyalleşmesi, sağlıklı büyümesi ve gelişmeleri açısından fiziksel aktivite, hareketlilik ve sporun büyük önem arz ettiğini dile getiren Uzm. Dr. Erdal Irmak, "Beslenme, çocuklar için ne kadar büyük öneme sahip ise, düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite, hareketlilik ve spor da enerji açığının ortaya çıkması sağlığı ve gelişimi açısından da büyük önem taşır. Maalesef günümüzde çocuklar çevresel koşullar nedeniyle hareket kısıtlılığına maruz kalmaktadır.