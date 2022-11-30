Çocuklarda grip vakaları artıyor

Havaların soğumasıyla çocuklardaki grip vakalarında artış yaşandı. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Eylül ayından itibaren kısıtlamaların azalması, maske takılmaması ve okulların açılmasıyla birçok solunum yolu enfeksiyonunda artış oldu. Eylül ayında 'rinovirus' (nezle) ve 'parainfluenza' dediğimiz ses kısıklığına giden vakalar görüldü. Ancak ekim ayı ortalarına kadar çocuklarda grip vakaları neredeyse hiç görülmedi. Ekim sonu ve kasım ayı başından itibaren grip vakalarında büyük bir artış söz konusu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, solunum yolu hastalıkları içinde yüzde 14,4'ü grip vakası" ifadelerini kullandı.

HASTALIKLA MÜCADELE İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATTI

Gribin çocuklara etkisine değinen Prof. Dr. Kurugöl, "Özellikle 5 yaş altı çocuklarda ağır geçer. Ölümlere neden olabilir. Yoğun bakıma yatan hatta ölümle sonuçlanan vakalarımız olabiliyor. Bu nedenle dikkat edilmeli. Üzerinde durulmalı. Grip vakalarında artışı önlemek için öncelikle hastalığın grip olup olmadığını anlamalıyız. Bunun için test yaptırmalıyız. Basit testlerle tespit edilebiliyor. Bu nedenle mutlaka çocuk doktoruna başvurulmalı. Grip teşhisi konulursa 2 yaşın altındakilere bu virüse özgü ilaç vermek gerekiyor. Ayrıca gripli hastanın bol sıvı alması gerekiyor. Bebeklerde de görülebiliyor ve ağır seyrediyor. Böyle bir durumda sık sık anne sütü verilmesini tavsiye ederim. Daha büyük çocuklara ise tavuk suyu çorba, ılık süt, bitki çayları öneririm. Kısaca bol sıvı alınmalı. Tavuk suyu çorbanın etkili olduğunu, hastayı rahatlattığı birçok çalışmayla gösterilmiştir. Ayrıca, çocuğun burnunun uygun şekilde temizlenmesi, açılması gerekiyor. Aksi halde gribin peşinden kulak iltihabı, sinüzit veya zatürre gibi ağır hastalıklar gelir. Zaten ölüme bu hastalıklar sebep olur. Üşütmeye, gribe bağlı inatçı öksürüğü olan hastalara antibiyotik vermek doğru değildir. Özellikle gece öksürüğü olan çocuklara yatmadan önce ılık sütle birlikte 1 tatlı kaşığı bal verilmeli. Bal piyasada satılan tüm öksürük gidericilerden daha ekili bir öksürük kesicidir" dedi.

'AŞI YAPTIRMAK VE MASKE TAKMAK ÖNEMLİ'

Havaların soğumasıyla aralık ve ocak aylarında vakalarda daha da artış olacağının endişesini taşıdığını belirten Kurugöl, gripten korunmada en etkili yöntemin aşısını yaptırmak olduğunu ifade ederek, "Gribe karşı aşılama yapmak gerek. Özellikle 5 yaş altına ve o yıl kreşe başlayan çocuklara risk fazla olduğundan yapılmasını öneririm, ki bu çocuklar eve gelince büyüklerine de bulaştırıyorlar. Kalp, şeker, solunum hastası çocuklara, gebelere ve KOAH gibi risk grubundaki erişkinlere ve 65 yaş üstü herkese her yıl mutlaka grip aşısı yapılmalı. Gripten korunmanın önemli bir yolu da maske takmaktır. Toplu taşımaya binerken veya kalabalık kapalı ortamlarda mutlaka maske takılmasını öneririm" diye konuştu.