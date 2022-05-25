Çocuklarda karaciğer tümörlerinin belirtileri nelerdir?

Karaciğer vücudun en büyük katı organıdır. Vücutta çok sayıda işlevi vardır:

Toksinlerin kanını temizlemek,

Sindirim sırasında yiyecekleri parçalamaya yardımcı olan safra yapmak,

Enerjiyi glikojen adı verilen bir şeker şeklinde depolamak.

Karaciğerdeki hücreler büyümemesi gereken bir şekilde büyürse bir karaciğer tümörü oluşabilir.

KARACİĞER TÜMÖRLERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocukluk çağı karaciğer kanserinin belirti ve semptomları karında bir yumru veya ağrıyı içerir.

Tümör büyüdükten sonra belirti ve semptomlar daha sık görülür. Diğer koşullar aynı belirti ve semptomlara neden olabilir. Çocuğunuzda aşağıdakilerden herhangi biri varsa, mutlaka doktora gidilmesi gerekir:

Karında ağrılı olabilen bir yumru,

Karında şişlik,

Bilinmeyen bir nedenden dolayı kilo kaybı, İştah kaybı,

Mide bulantısı ve kusma,

Sarılık.

KARACİĞER TÜMÖR ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Karaciğer tümörleri iyi huylu (kanserli değil) veya kötü huylu (kanserli) olabilir. İyi huylu tümörler farklı yaşlarda ortaya çıkabilir. Bazı bebekler bir tümörle doğabilir. Diğerleri yaşamın erken döneminde oluşur, ancak daha sonra bulunmayabilir. İyi huylu karaciğer tümörlerinin türleri şunları içerir:

Mezenkimal hamartom,

Adenom,

Hemanjiyom.

Kötü huylu tümörler, iyi huylu tümörlerden daha az görülür. Karaciğer kanserinin en yaygın türleri şunlardır:

Hepatoblastom: Bu en çok küçük çocuklarda (genellikle 3 yaşından küçük) görülür.

Hepatoselüler karsinom: Bu yetişkinlerde daha sık görülür ancak daha büyük çocukları etkileyebilir.

Karaciğerin rabdoid tümörü: Bu kanser karaciğerde başlar, daha sonra vücudun diğer bölgelerine hızla yayılabilir. Bunlar çok nadir tümörlerdir. Olduklarında, çoğunlukla bebekleri ve küçük çocukları etkilerler.

Karaciğerin farklılaşmamış embriyonal sarkomu (UESL): Bu nadir kanserin çoğu vakası 6 ila 10 yaş arası çocuklarda görülür.

KARACİĞER TÜMÖRLERİNE NE SEBEP OLUR?

Birçok malign karaciğer tümörünün nedeni bilinmemektedir. Ancak bazı sağlık koşulları, bir çocuğun bir tane geliştirmesini daha olası hale getirir. Hepatoblastomun erkek çocuklarda ve aşağıdakilere sahip çocuklarda meydana gelme olasılığı daha yüksektir: Beckwith-Wiedemann sendromu, organlar da dahil olmak üzere vücutta çok fazla büyümeye neden olabilen bir bozukluk, Ailesel adenomatöz polipozis, kalın barsakta poliplere (küçük büyümeler) neden olan bir durum, Çok düşük doğum ağırlığı veya erken doğmak.

Hepatoselüler karsinom, aşağıdakilere sahip çocuklarda daha yaygındır:

Kalıtsal hemokromatoz, alfa-1 antitripsin eksikliği, glikojen depo hastalığı ve diğer karaciğer hastalıkları gibi karaciğer sirozu (uzun süreli hasar) ile bağlantılı durumlar.

KARACİĞER TÜMÖRLERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İyi huylu veya kötü huylu karaciğer tümörü olan çocuklar için genellikle bir tümörü çıkarmak için yapılan cerrahi en iyi ve en etkili tedavidir.

Bazen doktorlar, ciddi semptomlara neden olmazlarsa, iyi huylu tümörlere göz kulak olabilirler. İyi huylu bir tümör çok büyürse veya bir soruna neden olursa, bir cerrah onu çıkaracaktır. Bu olduğunda, genellikle başka bir tedaviye gerek yoktur.

Malign bir karaciğer tümörü için: