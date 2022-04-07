Çocuklarda uykusuzluğa dikkat!

Uyku bu kadar önemliyken uykuyu düzene sokmanın en etkili yolunun uyku eğitimi olduğu bir gerçektir. Uyku eğitimi konusunda ülkemizde bir kutuplaşma söz konusudur. Bir taraf güvenli bağı zedeliyor derken, diğer taraf herhangi bir zararının olmadığını savunmaktadır. Uykusuzluk stres kaynağıdır. Uyuyamayan çocuk gün içinde huzursuz, uykusuz anne ise sürecin getirdiği yorgunlukla birlikte gergin olur. Bu durumda anne ile bebek arasındaki ilişki bir süre sonra yıpratıcı bir hal alır. Tahammül düzeyi düşük bir anne ve karşısında uykusuz bir bebek. Uzman Psikolog Tuğçe Yılmaz sözlerine şöyle devam ediyor;

SİZCE BURADA SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ OLABİLİR Mİ?

Ebeveynlerin en büyük şikayetlerinden biri; 'Uykusuzluktan artık bebeğimi hırpalamaya başladığımı, sesimi yükselttiğimi ve onu korkuttuğumu fark ettim.'

Bir diğeri ise; eşimle tamamen koptuk ve artık ilişkimiz çıkmaza girmek üzere.

Şimdi gelin birlikte düşünelim: Mutsuz bir anne, mutsuz bir baba, mutsuz bir çocuk eşittir tabii ki mutsuz bir aile.

Güvenli bağ birçok dinamiği içerir; ten teması, oyun oynama, sevginizi belli etme, iletişim kurma, öz bakımını yapma, onu dinleme, sağlıklı ebeveyn ilişkisi güvenli bağ kurmakta önemlidir.Fakat '2 yaşına kadar anneyle uyumalı, kesinlikle emmeli, bunlar bağ kurmada çok önemli' gibi söylemler, gerçekten uzaktır. Annesini doğduğu andan itibaren ememeyen çocukların hiçbiri annesiyle güvenli bağ kuramadı mı sizce? Ya da annesinin bir rahatsızlığı sebebiyle 2 yaşına kadar annesiyle yatamayan çocuk güvensiz mi bağlandı? Güvenli bağı tek bir sürece indirgemek çok kısıtlı ve gerçeklerle örtüşmeyen bir görüştür.

Uyku düzeni oluşturma bebeğin fiziksel ve psikolojik gelişimine hakim bir kişi tarafından, doğru adımlarla verilirse kesinlikle kötü sonuçlar doğurmaz. Bebeği destekleyerek ona uykuya geçişler öğretilir. Kaliteli bir gece uykusu alması sağlanır. Gündüz uykuları da aynı şekilde düzenlenir. Sağlıklı uyku alışkanlığı kazandırma sürecinde hazır oluş çok önemlidir. Annenin sürece hazır olması, desteklerden yavaş yavaş kurtulurken süreçte sabır ve kararlılık göstermesi açısından esastır. Eğer bu sürece hazır değilseniz kendinizi de, bebeğinizi de boşuna yıpratmamanızı öneririm. Eğitim sürecinde ilk zamanlar bebekler değişime tepki verseler de süreç içerisinde bebeğin tepkileri düşer ve yeni yönteme adapte olurlar. Bu değişimi yaparken bebeğinizi yalnız bırakmadan, odada uyku öncesi ve uykuya geçiş sürecini birlikte geçirmeniz, çocuğunuzun yapısına göre destekler vermeniz önemlidir.

Uyku, yeme-içme kadar yaşamsal bir olgudur. Bu yüzden lütfen uykunuza önem verin..