Çocuklardaki anksiyete ve depresyon tetikleyicisi!

Aile dinamiklerini etkileyen bir yaşam olayı olarak, boşanmanın çocuklardaki etkilerine ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Doç. Dr. Ayhan Erbay, “Boşanma, yetişkinler kadar çocuklar için de anksiyete ve depresyon gibi riskleri tetikliyor. Boşanmış çiftlerin çocuklarının, evliliğini devam ettiren çiftlerin çocuklarına göre yüzde 31 oranında daha fazla kaygı yaşadığı da çalışmalara yansımış” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 23.02.2024 14:01 PAYLAŞ ABONE OL

Boşanma sonrası çocukların, iki ayrı hanenin kurulmasıyla rutinlerinin değiştiğini ve hassas bir döneme girdiklerini kaydeden Doç. Dr. Ayhan Erbay, ebeveynler arası açık iletişimin, her iki evde uyumlu ve tutarlı bir deneyim ortamının önemli olduğunu belirtti. Boşanmadan kalan duygusal kalıntıların ebeveynler arasında gerginlik yaratabileceğine dikkati çeken Doç. Dr. Erbay, boşanma sonrası çatışmaların çocuğun duygusal refahına olumsuz etki edebileceğini belirtti. Ortak ebeveynlikte birleşik cepheyi korumanın önemine değinen Doç. Dr. Erbay, ebeveynlerin çocuklarını gereksiz duygusal çalkantılardan koruması ve güvenlik duygusunu teşvik edebilmesinin önemli olduğunu söyledi.





"BOŞANMA ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜREÇLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİYOR"



Boşanmanın çocukların eğitim süreçleri üzerinde de etkili olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Erbay, "Araştırmalara göre boşanan ebeveynlerin çocuklarının ders başarısı, evlilikleri devam eden çiftlerin çocuklarına göre daha hassas olabiliyor. Ebeveynleri boşanmış ailelerin çocuklarının, ebeveynleriyle birlikte yaşayan çocuklara göre, matematik ve fen bilimleri alanında yaklaşık yüzde 20 oranında; sosyal bilimler alanında ise yüzde 12 oranında ders başarılarının daha düşük olduğunu gösteren araştırmalar var. Bununla birlikte yaş da bir konu. 15 yaş ve üstündeki çocukların ebeveynlerinin boşanması 12 yaş ve altındaki çocuklara göre daha fazla akademik zorluk yaratmaktadır çünkü özellikle sosyal etiketleme veya sözel zorbalık yaşı daha büyük olan çocukların okuldan soğumalarına, daha sık devamsızlık yapmalarına ve nihayetinde akademik performanslarında düşüşe neden olmaktadır. Ebeveynler ve eğitimciler arasındaki iş birliği çabaları, bu zorlukları hafifletmek ve akademik başarının devamını sağlamak için yeterli desteği sağlamak açısından çok önemlidir" diye konuştu.