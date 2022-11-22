Çocukların ağız ve diş sağlığı sorunları, fiziksel gelişimlerini engelliyor

Diş Hekimliği eğitiminin güncel durumunu ve toplumda ağız ve diş sağlığına ilişkin genel bakış açısını değerlendiren Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem "Sadece İstanbul Üniversitesi ile başlayan diş hekimliği eğitimi, öğrencilerin mesleğe olan ilgisiyle günümüzde farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim vermeye devam etmektedir. Ancak ağız ve diş sağlığı açısından ülkemiz hala arzu edilen düzeye gelebilmiş değildir. Bugün hala nüfusumuzun yüzde 87'sinde yapılması gereken en az bir tane diş tedavisi ihtiyacı vardır" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU DİŞ FIRÇASI KULLANIMI İLE AĞIZ VE DİŞ TEDAVİ GEREKSİNİMİNİ MİNİMUM SEVİYEYE İNDİRMEK MÜMKÜN"

Hızla ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik politikaları geliştirmenin önemine ve bireylerin kendilerinin sorumluluk kazanması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem, "Sağlık politikaları koruyucu hekimlikten ziyade tedavi edici sağlık hizmetlerinin gelişmesine yöneliktir. Sadece düzenli ve doğru diş fırçası kullanımı ile ağız ve diş tedavi gereksinimini minimum seviyeye indirmek mümkündür. Bu da tedavi hizmetleri için harcanan zaman ve paranın en az seviyeye inmesine olanak sağlar. Bu nedenle hızla ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik politikaları geliştirmek, bireylerin bizzat kendilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda diş hekimleri kadar sorumlu olduğu konusunda farkındalık yaratmak, en önemlisi aileler ile birlikte okullarda da sağlık eğitimine önem vermek zorundayız. Sağlık mutluluktur. Türkiye'de modern diş hekimliğine hizmet etmiş ve hizmet etmeye devam eden tüm diş hekimlerinin günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.