Çocuklarınızı tehlikenin pençesinden kurtarın!

AİLELERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR "Teknoloji öğrenme ve eğlence için değerli bir araç olsa da aşırı ekran süresi genç beyinler için zararlı olabilir" uyarısında bulunan Doç. Dr. Tuğçe Aksu Uzunhan, "Ebeveynler, dijital ve fiziksel dünyalar arasında sağlıklı bir denge kurarak çocukların dijital çağın zorluklarının üstesinden gelebilecek donanıma sahip, çok yönlü bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olabilirler" dedi.



Teknoloji kullanımının kısıtlanması konusunda ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Tuğçe Aksu Uzunhan bu önerilerini şöyle sıraladı:

Sınırlar oluşturun:

"Ekran kullanımı ile ilgili net sınırlar oluşturun, önemli olan kararlı olmak ve çabuk pes etmemektir. Ekran zamanını hiçbir zaman bir ödül olarak kullanmayın. Ekran zamanı koşullu sevginin bir aracı olmamalıdır."

Sağlıklı alışkanlıklara örnek olun:

"Sağlıklı ekran zamanı alışkanlıklarını siz de ebeveyn olarak benimseyin ve ekran dışı etkinlikleri birlikte yapın. Yürüyüşler, çocuk parkları, birlikte ev işleri yapmak gibi alternatifler yararlıdır. Yanınızda her zaman çocuğunuzun seveceği kitaplar bulunsun, böylelikle beklemeyi gerektiren durumlarda telefonlar yerine kitapların keyifli dünyasına dalabilirler."

Aktif oyunu teşvik edin:

"Çocuğunuzu her zaman fiziksel aktivite veya düşünmeye, fark oluşturmaya iten oyuna dahil edin. Sporlar, dans kulüpleri, sanat kulüpleri, enstrüman çalma gibi etkinliklere katılmasını sağlayın."

Okumayı teşvik edin:

"Okumak çocuğunuzun bilişsel becerilerini ve öğrenmeye isteğini arttırabilecek önemli bir ekransız aktivitedir."