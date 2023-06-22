Çocuklarla tatile gidecekseniz bu uyarıya dikkat! Mayodan önce çantanıza mutlaka bunu atın

TATİLİN OLMAZSA OLMAZI MAYOLAR

Tatilin olmazsa olmazının mayo olduğuna işaret eden Dr. Cilli, mayo seçimi konusunda şu önerilerde bulundu:

"Bir yaş altı bebekler için uzun kollu mayo almanızı öneririm. Vücudu sıkmayan, uygun şekilde saran mayolar tercih etmeliyiz. Beraberinde simit/kolluk almayı da ihmal etmeyelim. Mayonun altına giydireceğiniz deniz/havuz alt bezini unutursanız çok zor bir tatil sizi bekliyor demektir.

Eğer bebeğiniz minik minik adım atmaya başladıysa veya yürüyen bir miniğimiz varsa deniz ayakkabısı/terliği almayı unutmayın. Bebeğiniz sürekli denizin içinde durmaktan sıkılabilir, korkabilir. Valizinize alacağınız bir plastik havuz hayat kurtarıcı olabilir. Sudan çıkardıktan sonra bebeğinizi kurutmak için havlu veya bornoz olmazsa olmazımız. Banyo sonrası cildin kurumasını önleyecek bebek yağı da valizinizde olsun."