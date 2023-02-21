Deprem korkusu nedir? Çocuklarda deprem korkusu için ne yapılmalı?

Hayatta kalma içgüdüsüne bağlı olarak ortaya çıktığı için deprem korkusu doğaldır; ancak, insanların bu olayla ilgili olarak benimsediği ve sismofobi belirtileri gösterebilecek bazı davranışlar vardır. Bunlar arasında:

Birkaç hafta geçmesine rağmen sürekli korku

Deprem korkusu ve sosyalleşme isteğinin azlığı nedeniyle izolasyon

Güvensizlik nedeniyle plan veya faaliyetlerin değiştirilmesi

Olayla ilgili yinelenen düşünceler

Birkaç ay sürebilen diğer davranışlar arasında.

Sismofobi ile başa çıkmak için öneriler

Hissettiğiniz korku hakkında yakın bir kişiyle konuşun

Durdurmaya çalışmak için olumsuz ve korkulu düşünceleri tanımlayın

Bazı nefes teknikleri uygulayın

Psikolojik tedavi üzerinde çalışmak için bir profesyonel bulun

EBEVEYNLER ÇOCUKLARINA YARDIM ETMEK İÇİN NE YAPABİLİR?

*Ailenin bir arada kalması çok önemlidir.

*Aile ile bir arada olmak çocuğa anında güven verir. Korkuları terk edilmişlik ve korumasız kalma durumu hemen hafifletilir. Örneğin, afetin hemen ardından anne babalar çocuğu 'güvenli bir yere' bırakmamalıdır, ebeveynler çocukları güvenli yere bırakıp olası hasarı incelemek için başka yerlere gider, çocuk yalnız kalmamalıdır.

Çocuğun size korkuları hakkında söylediklerini dinleyin.

*Size nasıl hissettiklerini ve ne olduğunu düşündüklerini anlattıklarında dinleyin.

*Çocuğa felaketi (korkuya neden olan olayı) elinizden geldiğince açıklayın, bilinen gerçekler hakkında ve tekrar dinleyin.

*Bir çocuk korkularını oyun ve eylemlerle ifade edebilir.

*Çocuğu konuşmaya teşvik edin.

*Korkmanın doğal ve normal olduğunun söylenmesi de çocuklar için güven verici olur.