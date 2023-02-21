Dikkat! Bilim insanları açıkladı: Çocukların %22'sinde bu rahatsızlık görülüyor! Yemek yerken...

Yeni bir araştırmada, dünyadaki çocuk ve ergenlerin yüzde 22'sinde yeme bozukluğu belirtileri gözlemlendiği tespit edildi.

AA Giriş Tarihi: 21.02.2023 14:50 PAYLAŞ ABONE OL

Uzmanlar tarafından yeme bozukluğuna ilişkin 16 ülkeden 32 araştırmanın derlemesi ve analizi, JAMA Pediatrics dergisinde yayımlandı. Çocuk ve ergenlerin yüzde 22'sinin yeme bozukluğu belirtileri gösterdiği tespit edilen araştırmada, bu rakamın yüksek vücut kitle endeksine sahip olan ve ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemdeki kızlar arasında daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırmada, çocukların yeme bozukluğu belirtilerini gizleyebilecekleri ya da utanç verici olduğunu düşündükleri için yardım almaktan çekinebilecekleri kaydedildi ve bu nedenle çocuklara tam tedavi yapılamayabileceği aktarıldı.