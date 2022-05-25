Doğuştan kalça çıkığında erken tedavi neden önemlidir?

Gelişimsel kalça displazisi (GKD), bir diğer adı ile doğumsal kalça çıkığı, toplumumuzda 100 normal yenidoğandan birinde görülebilmektedir. Gelişimsel kalça displazisin probleminde klinik tablosunun erken tanı ve tedavisi konusunda tüm dünyada kabul gören tarama programları ülkemizde de uygulanmaktadır. Ancak, eskiye göre sayısı azalsa da maalesef kliniklerde; topallama, kalça hareket kısıtlılığı, bacak boylarında eşitsizlik gibi bulgularla tanısı koyulan gecikmiş GKD olgularına halen rastlanmaktadır.

Bebeklere 4 ila 6 haftalıkken yaptırılan muayene ve ultrasonla GKD'nin erken teşhisi sağlayabilmektedir. Erken teşhiste bandaj uygulaması kalçanın düzelmesi için yeterli olabilmektedir. Gerekli durumlarda cerrahi uygulamalar yapılabilmekte ve hastanın hayatına sağlıklı bir şekilde devam etmesi sağlanmaktadır.

TEDAVİ HANGİ DURUMLARDA DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR?

Özellikle 6 aydan geç tespit edilen kalça çıkığı olgularında erkenden anestezi altında kalça ekleminin yerine oturtulması ve göğüs altından ayak bileğine kadar yapılan pelvipedal alçılamalar neredeyse standart uygulamadır. Bazı durumlarda alçılama yerine abduksiyon bresyleri de verilebilmektedir.

Kapalı redüksiyon dediğimiz bu işlemin başarısız olduğu olgularda ya da özellikle bir yaşından daha geç fark edilen olgularda eklem içerisinin yumuşak dokular ile dolu olmasından dolayı açık redüksiyon yapılarak eklem içi temizlenir ve yine alçılama uygulanarak tedaviye devam edilir. Bir buçuk yaşından sonra tespit edilen olgularda ise açık redüksiyonun da başarı oranları düşer ve leğen kemiğinin (pelvis) ve uyluk kemiğinin (femur) kesileri ve bunların implantlarla tespitlerini gerektiren operasyonlara ihtiyaç duyulabilir.

ERKEN TEDAVİ ÖNEM TAŞIR

Gecikilen her aşamada yapılan tedavilerin karmaşıklığı ve çocuğa yükü artarken başarı oranları da düşmektedir. Çocuklarımız, olası bir başarısızlık ile de fonksiyonel olmayan ya da kısıtlanmış bir kalça ile devam eden hayatlarında erken dönemde kalça protezi cerrahisine ihtiyaç duyacaklardır. Bunun bilincinde olunması ile kalça tarama programının ülkemizin her yerinde uygulanması büyük önem taşımaktadır.