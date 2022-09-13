Ebeveynlere "okul" uyarısı! Çocuğunuzun ayrılık kaygısıyla mücadele yöntemi...



"AİLELERİN ÇOCUĞU ANLAMAYA ÇALIŞMALARI GEREKİYOR"

Velilerin çocuklarının duygularını anlaması gerektiğine dikkat çeken Klinik Psikolog Ayşe Burcu Durak, "Okula uyum sürecinin içindeyiz. Bugün itibariyle eğitim öğretim yılı başladı, tüm öğrencilerin de iyi bir yıl geçirmesini diliyorum. Okula uyum sürecinde farklı şeylerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle de yeni okula başlayanlarda daha yoğun gördüğümüz evden ayrılmayla ilgili olarak 'ayrılık kaygısı' diyebileceğimiz durumla karşılaşıyoruz. Bu böyle okul fobisi gibi yorumlanıyor ama okul fobisi gibi bir şey değil, bu tamamen çocuğun ayrılık anksiyetesiyle ilgili yaşadığı bir durum. Okul öncesi ve birinci sınıf çocuklarda biraz daha yoğun görüyoruz sebebi; aslında çocuk alıştığı bildiği, güvendiği ortamdan ve kişilerden uzaklaşıp henüz tam olarak bilemediği yeni tanıdığı insanlarla bir araya geliyor. Ayrılmakla ilgili travmatik deneyimleri olan çocuklar var ise onlarda da görebiliyoruz, tek bir nedene duruma bağlı değil. Okula devam eden çocuklarda da biz bu dönemde okula gitmek istememe, isteksizlik görebiliyoruz. Burada biraz daha adaptasyona ihtiyaçları oluyor. Ailelerin dikkat etmesi gereken şey şu; çocuğu anlamaya çalışmaları gerekiyor. 'Ne var bunda, niye ağlıyorsun, bak bir şey yok, korkma' gibi söylemler çocuğu hiçbir şekilde sakinleştirmeyecektir. Bazen aslında ebeveyn de bu ayrılığa hazır olmuyor. Zorla, ite kaka bir anda arkasını dönüp giderek, kandırarak çocuklar herhangi bir şekilde okula uyum sağlayamıyor. Çocuğa ne yaşıyor, neden korkuyor, onu rahatsız eden ne, bunları sormak gerekiyor, duygusunu duymalıyız çocuğun. Hiçbir şey yokmuş gibi o orada öylece ağlarken çekip gitmek aslında sorunu çözmüyor. Aksine okula ilgili farklı problemlere sebep olabiliyor" dedi.



"ÇOCUĞU ELEŞTİRMEMEK, YARGILAMAMAK GEREKİYOR"

Ailelerin çocuklarına yönelik belirsizlik yaklaşımlar yerine net açıklamalarda bulunmasının sürece katkı sağlayacağına vurgu yapan Klinik Psikolog Durak, "Her yaş grubunda bir uyum, adaptasyon gerek. Bazıları okula gitmeyi tümden reddediyor. Okul reddi diyoruz buna, hiçbir şekilde gitmiyor. Bizim ailelere önerimiz; burada mümkünse çocuğun bu konuyla ilgili olarak psikoterapi alması oluyor. Çocuğu eleştirmemek, yargılamamak gerekiyor, duygusal tepki vermesi çok normal. Okuldaki rehber öğretmenler bu dönemde aileleri bilgilendirmeli ve aileler de onlarla sağlıklı bir iletişim içinde olmalılar. Belirsiz söylemlerden kaçınmak gerekiyor. Anne ya da baba çocuğun nereye gittiğini söylemeli, kaçta geleceğini söylemeli, orada onu kimin karşılaşacağını, alacağını o gün neler olacağını söylemeli. Belirsizliği ortadan kaldırırsak korku da bununla birlikte ortadan kalkıyor olur. Anne babaların da burada kendi ayrılık kaygılarıyla ilgili biraz bilinçlenmeleri gerekiyor. Bazen çocuk rahat bir şekilde okula gidecekken annenin ya babanın kaygısı onu tutan, durduran bir şeye dönüşebiliyor. Birinci sınıf başladığında daha farklı olabiliyor, çocuğun duygu durumu, nispeten daha rahat bir ana okul ortamından çıkıp ilkokul ortamına girmesi yani akademik faaliyetlerle tanışması ve bu akademik faaliyetlerin bilişsel, fiziksel ve motor beceri anlamında onları zorluyor olması birinci sınıf süreçlerini de etkileyebiliyor. Pandemiden çıktıktan sonra okula uyum süreci kısmını çok problem olarak yaşamamaya başladık" ifadelerini kullandı.