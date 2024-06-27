En eğlenceli yaz tatilinin formülü! Sadece 9 adımda...

Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, çocukların öğrenme hallerinin tatilde de devam ettiğini belirterek ve ebeveynlere oldukça önemli görevler düştüğünü söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 27.06.2024 13:50 PAYLAŞ ABONE OL

Tatilde yaşanan başarılı deneyimlerin çocuklara çalışkanlık, yeterlilik ve hakimiyet duygusu kazandırırken aynı zamanda özgüvenlerini de artırdığını söyleyen Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, uzun yaz tatilini çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak keyifli bir sürece dönüştürmenin yollarını anlattı.



Psikolog Karaçiçek, çocuğun kişisel gelişimine katkı sunacak 9 öneriyi şu şekilde sıraladı:

1. PLANLARINIZA ONU DA DAHİL EDİN

Çocuklarla konuşarak fikirlerini almak ve onları yapılan planlara ortak etmek kendilerini daha değerli hissettirecektir. Tatil süreçlerini çocuğunuzla beraber planlamak ise hem onların bu duruma daha kolay uymalarını sağlar hem de karar verme becerilerini geliştirir.

2. YAZ KAMPINA GÖNDERİN

Yaz kamplarında geleneksel öğretim programları uygulanmaz. Bu nedenle çocuğunuz okul döneminin üzerine katılacağı böyle bir etkinlik ortamından oldukça keyif alacaktır. Burada çocuklar üretime katılarak yeni bilgiler öğrenecek ve aynı zamanda sosyal olarak da birçok kazanım elde edecektir.