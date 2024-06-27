En eğlenceli yaz tatilinin formülü! Sadece 9 adımda...

Tatilde yaşanan başarılı deneyimlerin çocuklara çalışkanlık, yeterlilik ve hakimiyet duygusu kazandırırken aynı zamanda özgüvenlerini de artırdığını söyleyen Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, uzun yaz tatilini çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak keyifli bir sürece dönüştürmenin yollarını anlattı.
Psikolog Karaçiçek, çocuğun kişisel gelişimine katkı sunacak 9 öneriyi şu şekilde sıraladı:
1. PLANLARINIZA ONU DA DAHİL EDİN
Çocuklarla konuşarak fikirlerini almak ve onları yapılan planlara ortak etmek kendilerini daha değerli hissettirecektir. Tatil süreçlerini çocuğunuzla beraber planlamak ise hem onların bu duruma daha kolay uymalarını sağlar hem de karar verme becerilerini geliştirir.
2. YAZ KAMPINA GÖNDERİN
Yaz kamplarında geleneksel öğretim programları uygulanmaz. Bu nedenle çocuğunuz okul döneminin üzerine katılacağı böyle bir etkinlik ortamından oldukça keyif alacaktır. Burada çocuklar üretime katılarak yeni bilgiler öğrenecek ve aynı zamanda sosyal olarak da birçok kazanım elde edecektir.
3. YARDIMLAŞMAYA TEŞVİK EDİN
Çocuğunuza yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğretebileceğiniz farklı yöntemler bulmanız onu bu konuda harekete geçirecektir. Bunun için kendisine harçlığının bir miktarı ile sokak hayvanlarına mama almasını, pazardan dönen bir tanıdığın filesini evine kadar taşımasını veya örneğin krakerlerini arkadaşları ile paylaşmasını teklif edebilirsiniz.
4. BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRİN
Birlikte hikâye okumak, film izlemek bireyler arası paylaşımı güçlendiren en verimli zamanlar arsında gelir. Çocuğunuzun, hikâye veya filmlerdeki kahramanların yaşadıkları olaylar karşısındaki tepkileri ve duyguları hakkında onunla konuşmak oldukça eğlenceli bir öğrenme tekniği olacaktır.
5. OYUN OYNAMAYA TEŞVİK EDİN
Çocuklar oynadıkları oyunlar sayesinde hayatı keşfederken sorunlarını da yine oyunlarla ifade ederler. Bu nedenle tatilde çocuğunuzla beraber oyun oynamaya bol bol zaman ayrın. Ayrıca akranlarıyla birlikte oyun oynayabileceği ortamlar oluşturun, duygularının ifadesini kolaylaştıracak hamur ve çeşitli boya tarzı malzemeler edinmelerine imkân tanıyın.
6. ARKADAŞ EDİNMELERİNE FIRSAT VERİN
Tatillerde kurulan arkadaşlıklar çocukların bağlanma ve duygusal güvenlik ihtiyaçlarını karşılayarak onların sosyal yalıtım eğilimlerini azaltır. Ayrıca sosyal ve duygusal gelişimlerinin yanı sıra özbenlik saygılarını arttırırken problemlerle başa çıkma becerilerini de geliştirir.
7. SORUMLULUK YÜKLEYİN
Çocuklarınızla evde yapılması gereken işler hakkında konuşun ve ona sorumluluklar verin. Örneğin odasının düzen ve temizliğinden sorumlu tutun. Veya markete beraber gidin ve alış-veriş listesini kontrol etmesini isteyin. Çocuğunuz bunları yaparken her olumlu adımında onu takdir etmeyi unutmayın.
8. SPORA ZAMAN AYIRIN
Okul zamanlarında yapılan spor etkinlikleri çocukların yaşam mücadelesi hakkında sembolik anlamlar çıkartmalarına yardımcı olurken stresle baş etmelerini de kolaylaştırır. Bu nedenle yaz tatilinde de sporla ilgilenmelerine imkan sağlayarak bu konuda bir devamlılığın oluşmasına fırsat verin.
9. KÜLTÜREL ETKİNLİKLERDE BULUNUN
Ülkemizin hemen her yerinde birçok tarihi yer ve eser bulunuyor. Bunu bir fırsat olarak değerlendirip size yakın tarihi bir yeri çocuğunuzla birlikte ziyaret edin. Yaşına uygun olabilecek bir sergi veya sanatsal etkinlik bularak beraber gezin ve üzerine konuşarak onun fikirlerini alın. Çocuklar bu tarz aktivitelere katılarak sosyalleşirken aynı zamanda entelektüel birikimlerini de geliştirebilirler.