Evde büyük kriz mi? Kardeş kıskançlığı sorununun çözümünü veriyoruz

Birçok evde kardeşler arası çatışmaların olması, oldukça normal. Fakat bu çatışmaların sebebi belirli olaylar değil de kardeşler arasındaki kıskançlık sorunundan kaynaklanıyorsa daha büyük bir sorun haline gelebilir. Bu nedenle hem ev içi huzuru sağlamanın hem de kardeşler arasındaki bağı yeniden inşa etmenin birkaç yolu bulunuyor. İşte o yöntemler…

ÇOCUĞUN DUYGULARINI KABUL ETMEK

Psikologlar, çocukların duygularını kabul etmenin hayati önem taşıdığını söylüyor. Bir ebeveyn olarak, çocuğunuzun kızgın, kıskanç veya üzgün olabileceğini kabul etmeniz gerekir. Bunu kabul etmeli ve çocuklarınıza olumsuz duygular hissetmenin normal olduğunu açıklamalı ve onlara olumsuzluklarla nasıl başa çıkacaklarını öğretmelisiniz.

ONLARLA AYRI AYRI ZAMAN GEÇİRİN

Çocuklarınızla birlikte ve ayrı ayrı geçirdiğiniz zamanı analiz edin. O zaman, kardeşlerin tam olarak ne zaman birbirlerinden bunaldıklarını ve ne zaman sizin onlara karşı dikkatinizin eksikliğini hissettiklerini görebileceksiniz. Çocuklarınızdan birinin dikkatinizi yeterince çekmediğini hissettiğinizi fark ettiğinizde, psikologlar sadece bu çocukla özel zaman geçirmek için tarih belirlemenizi öneriyor. Böylece çocuğun da bu tarihi bekleyerek kendisiyle ilgilenildiğini hissetmesine yardımcı olabilirsiniz. "Seninle yarın parka gidebiliriz" veya "akşam birlikte boyama yapalım" gibi cümleler onlara hem bekleyebilecekleri bir organizasyon hem de birlikte geçireceğiniz vakti planlama fırsatı tanıyarak önemsendiklerini hissettirecektir.

KESİNLİKLE KARŞILAŞTIRMA YAPMAYIN

Kardeşleri asla birbiriyle kıyaslamayın. Bir çocuğu diğeriyle karşılaştırmak, onlardan birini diğerinden daha çok sevdiğinizi hissettirebilir. Bu onları sadece kıskandırmakla kalmaz, aynı zamanda özgüvenlerini de zayıflatabilir ve kaygıyı tetikleyebilir. Çocuklarınıza bireyselliklerini takdir ettiğinizi ve onları eşit derecede sevdiğinizi gösterin.

ONLARI GÜLDÜRÜN

Genel olarak gülmenin insanlar için sayısız sağlık yararı bulunuyor. Diğer pek çok şeyin yanı sıra, gülmek kişinin kaygı düzeyini azaltabilir. Psikologlar, kardeş kıskançlığıyla başa çıkmak için bu aracı kullanmanızı önerir. Çocuklarınızdan biri kıskançlık hissettiğinde, onu güldürerek dikkatini başka yöne çevirin. Onları daha az endişelendirecek ve kıskançlığın yerini eğlenceye bırakacaktır.

FARKLI DAVRANMAYIN

Ebeveynler genellikle çocuklara cinsiyetlerine göre farklı davranırlar. Kızların yumuşak, utangaç ve güzel olmaları, erkeklerden ise güçlü olmaları ve duygularını ifade etmemeleri beklenir. Ama eğer oyuncak "kızlar için" olduğu için oğlunuzun kızınızla aynı oyuncakla oynamasına izin vermezseniz, oğlan kıskanmaya başlayabilir. En iyi çözüm, çocuklarınızın cinsiyetlerine rağmen bir deneyim yaşamalarına izin vermektir. Her birinin eşit seçenekleri olacağı için birbirlerini kıskanmamalarını sağlayacaktır.

ONLARI DİĞERİNİN GÖZÜNDE SUÇLU DURUMUNA DÜŞÜRMEYİN

Deneyimli eğitimciler, çocuklarınızı birbirlerinin gözünde suçlu yapmamanın önemli olduğunu öne sürüyorlar. Bir çocuğu diğerinin hatırı için sınırlamamaya çalışın ve kelimelerinizi dikkatli seçin. Örneğin, bebeğiniz uyuyor diye oyun oynayamayacağını söylemeyin. Bunun yerine, resim yapmak gibi bir çocuğun ilgisini çekecek ve diğerinin iyi bir şekerleme yapmasına izin verecek bir aktivite bulun.

ARALARINDAKİ İLİŞKİYİ MOTİVE EDİN

Öğretmenler, kitap okuyarak ve kardeş sahibi olmanın ne kadar harika olduğuna dair karikatürler göstererek aralarındaki şefkatli ilişkiyi motive edebileceğinizi söylüyor. Örneğin, Laura Numeroff'un What Brothers Do Best adlı kitabı ağabeylerin varlığının güzelliğini vurguluyor ve çok bilinen animasyon Frozen, kız kardeş ilişkisinin önemini gösteriyor. Bu gibi kitaplar ve filmler sayesinde kardeşler arasındaki pozitif ilişkiye vurgu yaparak aralarındaki bağı kuvvetlendirebilirsiniz.