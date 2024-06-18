Hayat kurtaran öneri! Sıcaktan etkilenmemek için bunu yiyin...



SICAK HAVALARDA BESLENME ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Dr. Aziz Günsel, kalp hastalarının sıcak havalarda alabileceği önlemlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında beslenme ve uygulanacak diyetin çok daha önemli bir hale geldiğini söyleyen Dr. Günsel, "Kalp hastaları yaz aylarında yağlı, kızartma türü ağır ve sindirimi zor gıdalar yerine sebze ağırlıklı, bol posalı, haşlama veya ızgara türü gıdalar almalıdır. Öğünler sık ve alınan gıdaların da az miktarlarda olması faydalı olacaktır" ifadesini kullandı.



GÜNÜNÜZÜ SICAKLIĞA GÖRE AYARLAYIN

Dr. Günsel'in dikkat çektiği konulardan biri de günlük aktivitelerin zamanlamasının iyi ayarlanması. "Gündüz güneş ışınlarının dik olarak yansıdığı saatlerde dışarı çıkılmaması, denize girilmemesi, bu saatlerde aşırı efor gerektiren aktivitelerden kaçınılması ve sıcak saatlerde alkol alınmaması gerekmektedir" diyen Dr. Günsel, "Tok karnına denize girmek kalp hastaları için tehlikeli olabilir" dedi. Efor sarf ettirecek aktiviteler için doğru zamansa, sabah erken ve akşam serin saatleri. "Bu saatlerde kalp hastalarının kendilerini aşırı yormayacak şekilde yürüyüş yapması veya yüzmesi yararlı olacaktır" diyen Dr. Günsel, "Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baygınlık hissi gibi şikayetler oluştuğunda en yakın sağlık merkezine başvurarak kontrolden geçilmelidir" uyarısında da bulundu.