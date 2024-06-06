Hem obezite hem depresyon riski taşıyor! Basit bir "ekran" demeyin...

"HANGİ YAŞ ARALIĞINDA NE KADAR EKRAN KULLANIMINA İZİN VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ BİLMEK ÇOK ÖNEMLİDİR" Okul çocuklarında bilgisayar ve internet kullanımının artık kaçınılamaz bir durum olduğunu belirten Uzm. Dr. Ergül, "Amacına uygun olarak kullanıldığında faydaları tartışılamazken ekran karşısında geçirilen sürenin uzunluğu, hareketsizlik, ekran karşısında beslenme, uyku düzeninin bozulması, şiddet içerikli oyunlar, bazı sosyal medya uygulamaları ile zararlı içeriklerle karşılaşma riskinin artması, arkadaşlar ve aile ile iletişimin azalması da bu maruziyetin en büyük zararlarıdır. Bu durum gitgide içinden çıkılmaz boyutlara ulaşmaktadır. Bu nedenle hangi yaş aralığında ne kadar ekran kullanımına izin verilmesi gerektiğini bilmek çok önemlidir" açıklamasında bulundu.

"ÇOCUKLARIN ODASINDA BİLGİSAYAR, TV VE TELEFON BULUNMAMASI ÇOK ÖNEMLİ" İlk 2 yaşta çocukların mümkün olduğunca ekrandan uzak tutulması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Ergül, "Çocuk büyüdükçe yarım saat ile 1 saat arasında anne babasının kontrolünde ekran kullanımına izin verilebilir. Her çocuğun yaşına göre uygun uyku düzeni ve en az 1 saat fiziksel aktivite yapması gereklidir. Çocuğun odasında bilgisayar, TV, telefon bulunmaması çok önemlidir. Ayrıca bu cihazlardan uzak kalacağı aktiviteler yapılması, ebeveynle ve arkadaşlarla birlikte geçirilecek zamanlar yaratılması, yemek saatlerinde birlikte olunması çocuğun ekrandan uzak kalmasını sağlayacaktır. Hatta ekranın aileyle birlikte, konuşarak, yapılanları değerlendirerek kullanılması da düşünülebilir" dedi.