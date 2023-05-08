İstismar riskine rağmen yükselişte! Artan "çocuk influencer" sayısı sosyal medyanın yeni tehdidi

Edith Cowan Üniversitesi'nden Dr. Catherine Acher, genellikle etkileşiminin ve satış gücünün en üst düzeye çıkarılması için markaların influencer çocuklarla çalışmasının birçok soruna yol açtığını dile getirdi. Özellikle yaptıkları çalışmanın; çocukların mahremiyeti, metalaştırılması, ticarileştirileştirilmesi ve "gizli" bir pazarlama malzemesi haline getirilmesinin risklerini ortaya koyduğunu dile getirdi.
"TİCARİ BİR ARAÇ HALİNE GETİRİLMİŞ DURUMDA"
M/C Journal'da yayınlanan çalışmada Archer, sosyal medyanın yükselişinin ticari firmaların çocuklara 7/24 ulaşılabilir bir noktada olmasının yollarını koylaşlaştırdığnı belirtiyor.
Çalışmada elde edilen verilere göre; kendilerine ait bir tablete sahip olan çocuk sayısı 2011'de %1'in altındayken 2017'de %42'ye yükseldiğini ve büyümeye devam eden bir trend olması dikkat çekti. Acher; bir zamanlar çocuklar için satılan ürünler için pazarlama kampanyaları araçları arasında televizyonun en üst sıralarda bulunurken, günümüzde direkt sosyal medya kullanıcılarını hedefleyen "influencer çocukların" bu araçların başında geldiğini vurguladı.
"YAŞ KISITLAMASINA RAĞMEN BU HESAPLARI AÇABİLİYORLAR"
TikTok ve Instagram gibi birçok sosyal medya platformu, kullanıcılarının en az 13 yaşında olmasını şart koşuyor, ancak bundan daha küçük bazı çocuklar çevrimiçi gönderi paylaşmanın bir yolunu buluyor.
Archer, 11 yaşındaki Avustralyalı "kidfluencer" (çocuk influencer) Pixie Curtis ve 8 yaşındaki erkek kardeşi Hunter Curtis'in gönderilerini inceledi. Üstelik bu hesaplar, özel halkla ilişkiler firmasında eski yöneticiler tarafından yönetiliyorlar.
"BİNLERCE TAKİPÇİYE SAHİP ÇOCUKLAR…"
Gazeteye göre, çocukların Instagram'da binlerce takipçisi var, Pixie 2 yaşından önce bu hesaba sahipti ve erkek kardeşi 1 yaşına geldiğinde büyüyen bir hesapla daha erken yaşlarda bu alana adım attı.
Archer, çocukların Mart 2022'den Temmuz 2022'ye kadar olan gönderilerini analiz ederek kullandıkları farklı hashtag'lere ve bahsettikleri oyuncak markalarına dikkat çekti. Bu çalışmada özellikle iki durum öne çıkıyordu; "oyuncakların cinsiyetçi tanıtımı" ve küçük yaştaki gençlere ve yetişkinlere pazarlanabilecek "yüksek kaliteli ve istek uyandıran" yapıya sahip olmaları.
"YETİŞKİNLERE YÖNELİK ARZU NESNELERİ VE OYUNCAKLAR ARASINDAKİ AYRIM BULANIKLAŞIYOR"
Archer, oyuncaklar için bu tür bir etkinin tüketicilerin, özellikle de çocukların kafasını karıştırabileceğini düşündü. Archer; "Kidfluencer'lar (çocuk influencerlar), geleneksel oyuncaklar olarak düşündüğümüz oyuncaklar ile yetişkinlere yönelik arzu nesneleri arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor" açıklamasında bulundu.
Archer, Instagram'da etkileyici genç kızların cinselleştirilmesine ilişkin endişeleri artırarak "çocukları etkileme" konusunda daha fazla düzenleme yapılması çağrısında bulunuyor. Archer, "Oyuncakların cinsiyetçi bir şekilde pazarlanması ve Instagram aracılığıyla kızlar için dış görünüşe artan odaklanma, çocukların özgüvenine zarar verebilir ve çocukluğun metalaştırılmasına ilişkin endişeler artabilir" diyerek çeşitli tehdit olgularına da dikkat çekti.
"DİĞER ÇALIŞMALAR DA BU RİSKİ DESTEKLİYOR"
2020'de başka bir araştırma, YouTube'daki çocuk influencerların kitlelerine "gizlice" abur cubur tanıttığını ortaya çıkardı. 3 ila 14 yaş arasındaki ilk beş YouTuber'ın 418 videosunu inceleyen araştırmacılar, yarısından biraz daha azında bir tür yiyecek veya içecek ürününün yer aldığını belirledi. Bu videoların %90'ında çeşitili bilinen markaların fast food ürünlerini gösteriliyordu.