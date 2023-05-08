İstismar riskine rağmen yükselişte! Artan "çocuk influencer" sayısı sosyal medyanın yeni tehdidi

Edith Cowan Üniversitesi'nden Dr. Catherine Acher, genellikle etkileşiminin ve satış gücünün en üst düzeye çıkarılması için markaların influencer çocuklarla çalışmasının birçok soruna yol açtığını dile getirdi. Özellikle yaptıkları çalışmanın; çocukların mahremiyeti, metalaştırılması, ticarileştirileştirilmesi ve "gizli" bir pazarlama malzemesi haline getirilmesinin risklerini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Çalışmada elde edilen verilere göre; kendilerine ait bir tablete sahip olan çocuk sayısı 2011'de %1'in altındayken 2017'de %42'ye yükseldiğini ve büyümeye devam eden bir trend olması dikkat çekti. Acher; bir zamanlar çocuklar için satılan ürünler için pazarlama kampanyaları araçları arasında televizyonun en üst sıralarda bulunurken, günümüzde direkt sosyal medya kullanıcılarını hedefleyen "influencer çocukların" bu araçların başında geldiğini vurguladı.

"YAŞ KISITLAMASINA RAĞMEN BU HESAPLARI AÇABİLİYORLAR"

TikTok ve Instagram gibi birçok sosyal medya platformu, kullanıcılarının en az 13 yaşında olmasını şart koşuyor, ancak bundan daha küçük bazı çocuklar çevrimiçi gönderi paylaşmanın bir yolunu buluyor.

Archer, 11 yaşındaki Avustralyalı "kidfluencer" (çocuk influencer) Pixie Curtis ve 8 yaşındaki erkek kardeşi Hunter Curtis'in gönderilerini inceledi. Üstelik bu hesaplar, özel halkla ilişkiler firmasında eski yöneticiler tarafından yönetiliyorlar.