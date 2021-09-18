Öğrenciler ilk hafta bağışıklığı geliştiriyor! İşte bağışıklığı güçlendirecek öneriler...

Okulların ikinci haftasını da geride bıraktık. Ancak pek çok öğrenci öksürük, ateş, burun akıntısı gibi semptomlar gösterince okula gidemedi. Uzmanlar, “Uzun süre evde kalan çocuklar pek hastalanmadılar. Şimdi bu durum tersine döndü. Gribal enfeksiyon vakaları arttı. Çünkü bağışıklıkları kuvvetleniyor” diyor.

PINAR YILDIZ YÜKSEL ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 18.09.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 09:42

Okulların bu ikinci haftasını ben savaşçı bir anne olarak geçirdim. Hemşirelik özelliğimi devreye sokup anaokulundan döndükten sonra ateşi çıkan kızım Eylül'ü bu süreçten sapasağlam çıkarmak için kolları sıvadım. Ateşi 37.5'i aşmadı şükürler olsun ama ardından başlayan öksürük, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı bizi bayağı zorladı. Oysaki, okullar açılmadan hemen öncesinde aynı semptomları yaşadığı 10 günlük bir süreç geçirmiştik ve ben "Her şeyde bir hayır vardır, okulda bir daha hastalanmaz" diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadı, hemen ikinci hafta aynı duruma geri döndük.

Öğretmeniyle konuştuğumda sınıfın yarısının benzer semptomları gösterdiği için okula gelmediğini söyledi. Yakın çevrem ve mahalledeki çocuklarda da durum aynıydı. Yani, 2021- 2022 öğretim yılının ikinci haftasına çoğu okul, yarı mevcut ile başladı. Peki, bu bizi korkutmalı mı? Tabii ki hayır!

Yeni bir veliyim ve bu benim gibi taze veliler için yeni bir durum. Ancak çocukları okula uzun süredir gidenler bu durumu defalarca yaşamışlar. Yani, pandemi ortamına özel değil. Hatta bu duruma ilk hafta bağışıklığı diyenlerle de karşılaştım. Endişeli tüm velilerin kafalarındaki soru işaretlerini gidermek için Bağcılar Şafak Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Metin Delebe ile konuyla ilgili bir röportaj yaptık. Dikkatle okumanızı tavsiye ediyorum.





- Okulun ikinci haftasını geride bıraktık ancak pek çok sınıfta bu hafta mevcutlar yarıya düştü. Özellikle anaokulu ve ilkokul gibi okula yeni başlayanlarda öksürük, burun akıntısı, ateş gibi semptomlar görülmeye başladı. Bu durum normal mi? - Malum pandemi döneminde okulların kapalı olması ve çocukların evden dışarıya pek çıkmaması nedeni ile çocuklar daha hijyenik ortamlarda bulundular ve pek hastalanmadılar. Okul ve kreşlerin açılması ile birlikte durum tersine döndü. Okulda görülen rahatsızlıkların başında soğuk algınlığına neden olan gribal enfeksiyonların görülmesi normal bir durumdur. Bunun dışında döküntülü hastalıklar ve parazit enfeksiyonları olarak karşımıza çıkmaktadır.



- İlk hafta bağışıklığı tabiri doğru mudur? - İlk hafta bağışıklığı diye bilimsel bir tabir olmasa da okula giden çocukların ileriki dönemlerde daha az hastalandıklarını görüyoruz.





- Şu sıralar grip salgınının da arttığını, geçen sene az vaka olmasına rağmen gribin yeniden döndüğü söyleniyor. Siz mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? - Okulların açılması ile viral üst solunum yolları enfeksiyonu dediğimiz halk arasında soğuk algınlığı, nezle olarak tabir edilen hastalıklarda artış görüyoruz. Ancak bu influenza dediğimiz grip ile karıştırılmamalıdır. Ülkemizde bu sene daha influenza pozitif vaka saptanmadı. Belirttiğim gibi gördüğümüz hastalıklar daha çok soğuk algınlığı, burun akıntısı ve öksürük ile seyreden basit viral üst solunum yolları enfeksiyonlarıdır.





HASTA ÇOCUĞU OKULA GÖNDERMEYİN - Aileler bu semptomları gösteren çocukları için neler yapsın? Çocuklara test de pek yapılmadığı için aileler korona mı grip mi üşüttü mü pek anlayamıyorlar. Malum sonbahar bu tür hastalıklar için de geçiş dönemi. Nasıl ayırt edilebilir? Aileler çocuklarına bakarken maske mutlaka takmalı mı? Kendilerini de korumak için ne yapmalı? Çocuklar karantinaya alınmalı mı? - Hasta olan çocukların evde istirahat etmesi, bol sıvı tüketmesi, öksürme ve hapşırma sırasında ağzın ve burnun tek kullanımlık bir mendille kapatılması, ellerin sık sık yıkanması konusunda dikkat etmelidir. Ayrıca bulaşı önleyebilmek için hastalık döneminde kreşe veya okula gönderilmemelidir. Çocuklarda Covid-19 pozitifliği durumunda da benzer semptomları görüyoruz. Eğer şüpheli temas varsa, ailelerinde benzer semptomlar varsa tanı koyabilmek için Covid-19 PCR testi yapılması gerekir. Covid-19 pozitifliği durumunda aile ile beraber çocuğun da karantinaya alınması ve o dönemde okula gönderilmemesi gerekir.