Okul başarısının ardındaki sır! "Eğer beslenme çantalarına..."

Diyetisyen Esman Nur Can, okul çağı çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmesi, ilerleyen yaşlarda beslenmeye bağlı oluşabilecek obezite, hipertansiyon, Tip 2 diyabet gibi sağlık risklerinin azaltılmasında ve okul başarısının artmasında oldukça etkili olduğunu söyledi.

Can, "Yapılan araştırmalar, yetersiz ve dengesiz beslenmenin öğrencilerin dikkat sürelerini kısalttığını, algılamalarını azalttığını, öğrenmede güçlük, davranış bozuklukları ile okula devamsızlık ve okul başarısında düşmeye neden olduğunu bildirmektedir."

"Yeni bir günün başlangıcında, bütün gece aç kalan vücudun çalışma gücüne kavuşabilmesi için sabah kahvaltısının önemi büyüktür. Kahvaltı, beyin fonksiyonları için gerekli enerjiyi sağlayarak öğrenmeyi olumlu yönde etkilemektedir."