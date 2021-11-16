Okul çağındaki çocukların çantaları ağır olmamalı!

Kas ve iskelet sistemi gelişmekte olan bir çocuğun düzenli spor, dengeli beslenme ve sağlıklı alışkanlıkla edinmesi gerekliliklerinin yanında, çocukların tekrar eden travmalardan uzak tutulması da çok önemlidir. Çocuk kas-iskelet sistemi kronik travmalara maruz kaldığında tendon yapışma yerlerinde, büyüme plaklarında ve eklem kıkırdak yapılarında hasarlar oluşabilmektedir. Bu gibi yaralanmaların ise yetişkin hayatı boyunca kişiyi çeşitli derecelerde kısıtlayıcı sonuçları olabilir. Kronik veya tekrar eden travmaya iki büyük örnek sporcu çocukların tekrar eden spor yaralanmaları ile okul çağındaki çocukların ağır sırt çantaları ile uzun mesafeler yürümeleri ve ortaya çıkan omurga, kalça ve omuz problemleridir.

AĞIRLIK TAŞINMASI SKOLYOZA NEDEN OLABİLİR!

Ağır sırt çantası taşıyan bir çocuğun gövdesinin aldığı şekli gözlemlediğinizde bunun ne kadar sakıncalı olabileceği kolaylıkla tahmin edilebilir. Daha önceki araştırmalarda çocukların taşıdıkları kendilerine göre ağır yükler nedeniyle yürüme şekillerinde bozukluklar olabileceği, omurga kaynaklı duruş bozuklukları geliştirebilecekleri, ergenlik dönemindeki skolyoza yatkınlıklarının artabileceği, omurga eklemlerinde ve kalça ekleminde erken yaşta dejenerasyonların gelişebileceği, boyun ve omuz çevresi kaslarda spazm, dengesizlik ve kronik ağrılar oluşabileceği gösterilmiştir.

HASARLARI ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLER

Bunların önünde geçmek göreceli olarak daha kolay iken ağır sırt çantası taşımaya bağlı bir problem yaşandığında bunun iyileştirilmesi oldukça güç olmaktadır. Bu nedenlerle, çocuklarımızın çantalarında ek olarak ağırlık oluşturabilecek cisimlerin azaltılması, sadece derste kesinlikle lazım olacak kitapların taşınması, defter yerine dosya kağıdına not alınması ve bunların evde ders klasörlerine bölüştürülmesi alışkanlığının edinilmesi çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için dikkat edilmesi gereken noktalardır.

ÖNLENEMEYEN DURUMLARDA NE YAPILABİLİR?

Ayrıca, son yıllarda artan elektronik kitap kullanımının da çocuklarımızın çantalarının ağırlıklarının azalmasını sağlayacağını ümit ediyoruz. Yine de ağır bir çanta gibi eşyaların taşınması gerekliliği ne kadar dikkat edilirse edilsin ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda çocuklarımızın çantalarını sırtlarında taşımamaları, elleri ile taşımaları ya da tekerlekli çantalar alınarak o sayede taşımaları sağlanmalıdır.