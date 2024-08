Okul düzenine geçiş adımları! "Koymanız gereken ilk kural..."

Tatil döneminde uyku saatleri genellikle düzensiz olur, bu yüzden okul başlamadan birkaç hafta önce uyku düzenini yavaş yavaş eski haline döndürmek faydalı olabilir. Çocuğunuzun her gün aynı saatte yatağa gitmesini ve aynı saatte uyanmasını sağlamaya çalışmak önemlidir. Ancak bu her zaman kolay olamayabilir o yüzden bu geçişi yumuşatmak için uyuma ve uyanma saatini her gece 15-20 dakika erkene almak süreci daha kolay geçirmenize yardımcı olacaktır.