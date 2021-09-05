Okula dönen çocuklar için ebeveynlere uyarı

Öğrencilerin okula uyum sürecinde ebeveynlere ve öğretmenlere büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Aile Danışmanı ve Psikolog Makbule Tutak Altuntop bu süreçte ailelerin ve öğrencilerin alması gereken tedbirlerle ilgili bilgiler verdi. Psikolog Makbule Tutak, "Bu süreçte ebeveynlerin öğretmenlerin ve öğrencilerin kaygılı olduklarını gözlemliyoruz. Bize başvuran aileler ve çocuklar korona virüsün etkileri hala devam ederken tekrar okula adapte olmanın kaygılarını yaşıyorlar. Uzun süre online eğitimle devam eden okulların açılmasıyla öğrencilerin okula uyum sürecinde ebeveynlere ve öğretmenlere büyük sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu ve bilinci onlara hissettirmek gerekir. Salgın sürecinde temizlik, sosyal mesafe, hijyen kuralları, maske kullanımı gibi kendimizin kontrol edebileceği durumları bilinçli bir şekilde farkında olmalarını sağlamak için sohbetler yapmak ve kuralları anlatmak onların bu sürece adapte olmalarına yardımcı olacaktır" dedi.

"YENİ YAŞAM ALANINDA YER EDİNMEYE BAŞLAYAN ÇOCUK YENİ BECERİLER KAZANMAYA BAŞLAR"

Salgın sürecinde okullardan uzak kalan çocuklarda bir çok olumsuzluk gözlemlediğini belirten Psikolog Tutak, "Alışılmış olan eğitim rutininin farklı bir yöne kayması, ekran karşısında uzun bir süre kalmanın getirdiği dikkat eksikliği ve öğrenme problemleri, görme problemleri, ekrana bağımlılık, öfke problemleri, uyku problemleri, beslenme sorunları, davranışsal sorunlar, derslere ilgisizlik, daha fazla sıkılgan olmaları, isteksizlik ve ebeveynler ile yaşanan çatışmalar gibi birçok problemlerin yaşandığını salgın sürecinde gözlemledik. Çocukların akranlarıyla beraber olmaları ve aile dışında diğer insanlarla iletişim içerisinde olamaya başlaması sosyal, bilişsel, psikolojik açıdan önemlidir. Özellikle okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için, yeni yaşam alanlarında bireyselleşebilmeleri adına önemlidir. Yeni yaşam alanında yer edinmeye başlayan çocuk yeni beceriler kazanmaya başlar. Bu da büyümelerine ve yaşlarına uygun davranışlar kazanmalarına yardımcı olur" ifadelerini kullandı.





"OKULA ADAPTE SÜRECİNDE AĞLAMALAR, YAKINMALAR SÜRÜYORSA MUTLAKA UZMANDAN DESTEK ALINMALI"

Başlangıçta çocukların uyum sağlamalarının zor olacağını vurgulayan Psikolog Makbule Tutak Altuntop, "Salgınla beraber uzun bir konfor alanında olan çocuklar için bu konfor alanından çıkıp daha düzenli ve sistemli bir sürece girmeleri ilk başta uyum açısından zor olabilir. Bu noktada önemli olan sakın kalarak, bu sürecin normal olduğunu bilmek ve tutumlarımızın kararlı ve net olmasıyla beraber sevgimizi hissettirmeye önem verip açıklayıcı bir tutum sergilemeliyiz. Özellikle küçük yaş gruplarında uyum sürecinde olan çocukları ebeveynlerin okula bırakıp alması süreci daha da rahatlatıcı hale getirecektir. Çocukları okula bıraktıktan sonra gizlice ayrılma, yalan söyleme gibi tutumlarda bulunmayarak, okula gitme sürecinin normal olduğunun anlatılması gerekmektedir. Okuldan alırken de okul çıkış saatlerine dikkat edilmeli ve çocuk bekletilmemelidir. Okulun ilk günlerinde çocuklar aileden uzaklaşmak istemez. Aile bu tutumunda kararlı olursa çocuğun okula alışma süreci zaman içinde azalır yok olacaktır. Eğer bu süreç uzuyor ağlamalar, bedensel yakınmalarla karşılaşılıyorsa mutlaka bir uzmandan destek alınmalıdır. Önemli olan şu ki, bu uyum sürecinde çocuk aileye istediği zamanda ulaşabilmeli daha sonra kademeli bir şekilde aileden adım adım uzaklaşılmalıdır" şeklinde konuştu.



Ebeveynlerin çocuklarla mutlaka konuşması, korkularının olabileceğini ve bu sürecin normal olduğunun anlatılması gerektiğini belirten Aile Danışmanı ve Psikolog Makbule Tutak Altuntop, "Kaygı, korku gibi duygular bulaşıcıdır ve eğer ebeveyn olarak çocuklara bu duygularımızı beden dilimizle ve ses tonumuzla hissettirirsek çocuklar da bulundukları ortamın güvenli olmadığını hissederek kaygılanmaya başlar. Bu süreç bir kısır döngüye girer ve süreç uzamaya başlar. Ebeveynlerin duygularını kontrol ederek destekleyici tutum sergilemeye dikkat etmeleri son derece önemlidir. Umarım salgına rağmen kapanmadan sağlıklı ve kontrollü bir eğitim yılı geçiririz" dedi.