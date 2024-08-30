Okula gitmek istemeyen çocuk için çözüm! Psikolog açıkladı: "Okul başlamadan önce mutlaka..."





"AİLELER KENDİ KAYGILARINI DA YÖNETMELİ"

Ailelerin de bu süreçte öncelikle kendi kaygılarını yönetmeyi öğrenmesi gerektiğine değinen Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, şu bilgileri paylaştı:

"Daha sonra anne baba anlayışlı ve sabırlı bir şekilde çocuğunun yanında olmalıdır. İlk kez okula gidecek çocuklara, okulun nasıl bir yer olduğu hakkında pozitif ve bilgilendirici konuşmalar yapmak önemlidir. Özellikle okulun yalnızca akademik bir yer olmadığı aynı zamanda sosyal bir yer olduğu da çocuklara anlatılmalıdır."





"DİKKAT EKSİKLİĞİ, ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE NEDEN OLABİLİR"

Bazı ilkokul çocuklarında öğrenme güçlüklerinin görülebileceğine dikkat çeken Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, "Bunun birçok sebebi olabilir. Dikkat eksikliği hiperaktivite, dil gelişiminde gecikmeler, disleksi, çevresel stres faktörleri gibi. Bu problemler çocukların öğrenmelerini zorlaştırabilir. Fakat erken ve doğru müdahale ile bunların önüne geçilebilir. Bu yüzden ebeveynler kadar öğretmenlerin de bu çocukların belirtilerini dikkatle izlemesi önemlidir" dedi.