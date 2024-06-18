Parvorvirüs B19 tehlikesi yayılıyor! Özellikle bu kişiler dikkat...

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son dönemlerde çocuklarda sık rastlanan ve halk arasında beşinci hastalık olarak bilinen Parvovirüs B19'un daha çok hamileler ve nakilli hastalar için bir risk oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Şener, "Hamilelerden ve kemik iliği nakli olmuş hastalardan, Parvovirüs B19 hastası çocuklardan uzak durmalarını istiyoruz. Çünkü bu çocuklarda bulaşıcılık periyodu da kısa sürüyor" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 18.06.2024 11:33 PAYLAŞ ABONE OL

Özellikle çocuklarda yaygın olarak görülen ve beşinci hastalık olarak bilinen Parvovirüs B19 vakaları arttı. İKÇÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, 'Tokatlanmış yanak sendromu' olarak da bilinen ve yaz aylarında artış gösteren Parvovirüs B19'un çocuk çağı hastalıkları içerisinde en sık görülenlerden biri olduğunu belirtti. Hastalığın genellikle okul çağındaki çocuklarda görüldüğünü ve her 4 ila 7 yılda bir salgına neden olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şener, "Genelde çocuklarda yüksek ateş, 3 gün devam eden yüksek ateş, bazen nadiren de olsa döküntüler, boğaz ağrısı, yan ağrısı, eklem ağrıları, kas ağrılarıyla başlıyor. Üçüncü günün sonunda tipik olarak yüzde hiperemi ile tıpkı tokat yemiş gibi yüzüne bir travma gelmiş gibi kızarıklıkla yanaklarda kendini kaybettiriyor" dedi.

'HAMİLELER VE ORGAN NAKLİ OLANLAR RİSK GRUBUNDA' Parvovirüs B19'un aslında çocukluk çağı hastalıkları içerisinde çok tehlikeli korkulacak bir hastalık grubu olmadığını belirten Prof. Dr. Şener, hastalığın yetişkinleri de etkilediğini belirterek, "Daha çok hamileler için bir risk söz konusu. Çünkü hamileler atlattığı zaman anne karnındaki bebeğe olumsuz etkileri olabiliyor ve yakın takip gerekiyor. Özellikle organ nakli, kemik iliği nakli olan hasta grubunda ölümcül seyredebiliyor. Onun dışındaki yaşlı hasta grubunda çoğunlukla ileri yaşta 75-85 yaşın üstünde yine bu benzeri üst solum yolu enfeksiyonu bulgularıyla atlatıyorlar. Türkiye Parvovirüs B19 enfeksiyonu açısından sık görülen ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği ülkelerine baktığınız zaman özellikle Covid-19 sürecinden sonra Hollanda, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika gibi ülkelerde dolaşımdan bir dönem kayboldu ve yeniden pik yaptı" ifadelerini kullandı.