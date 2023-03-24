Prof. Dr. Satar'dan önemli açıklama! "Çocuklarını sağlığını tehdit ediyor: Hepimizin evlerinde..."

Satar, boyutları 1 ile 4 milimetre arasında değişen, gözle görülmeyen, insanların deri döküntüleri ile beslenen maytların tedbir alınmadığı takdirde en çok çocukları olumsuz etkilediğini söyledi. Maytların deri üzerinde ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Satar, "En çok yaz başlarında ortaya çıkıyor ve üremeye başlıyorlar; sonbahara doğru da sayıları pik yapıyor" dedi.



Evlerde halı, kilim, yastık ve battaniye gibi yüzeylerde barınan maytların ciddi hastalıklara neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Satar, "Alerjiye neden olan yapıları, bazı özel proteinlerdir. Toz akarlarının dışkılarında, salgılarında, yumurtalarında, hatta ölü vücutlarında bile insanlara alerji yapan protein benzerindeki yapılar. Bunlara ev ortamında özellikle kumaş, kilim, halı, battaniye, yastık ve şilte yüzeylerinde rastlanabilir" diye konuştu.