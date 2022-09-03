Renkleri güzel diye seçmeyin! Kırtasiye ürünlerindeki kanser tehlikesi

Okul alışverişi için raflarda yerini alan çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri için hem veliler hem de öğrencileri tatlı bir telaş sarmış durumda. Günden güne gelişen üretim teknolojisi ile de kalemden silgiye, defterden çantaya tüm ürünler daha fazla göze hitap edebilmesi için farklı renkleri ve şekilleri ile her yaşa hitap eder oldu. Bu göz alıcı malzemelerin içeriğinde kullanılan kimyasal bileşenler hakkında uyarılarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Hilal Kuday, sürekli kullanım durumunda hem solunum hem de üreme problemlerine yol açabileceğini aktararak, "Kanser hastalıklarına kadar sorunlar görülebiliyor" dedi.



Dr. Öğretim Üyesi Hilal Kuday yapılan araştırmalar sonucu içerikte bulunan kimyasalların yaşatabileceği sağlık sorunları ile ilgili; "Bu ürünler için belirli yönetmelikler var. Kokulu silgi, defter, kalem, kalemlik, plastik suluklar ve beslenme çantaları gibi ürünlerin içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda toluen, asetofenon, benzaldehit, polisiklik aromatik bileşikler, uçucu organik bileşikler ya da kurşun, kadmiyum gibi ağır metallerin bulunduğu tespit edildi. Kimyasal olmadan olmaz üretimde tabi ki de gerekiyor ancak bunların sürekli kullanımında bu malzemeleri kullanan kişilerde zamanla sağlık sorunları oluşabiliyor. Özellikle alerjik reaksiyonlar sonucu cilt hassasiyetleri, gözde tahriş, uzun süreli kullanımda ise özellikle uçucu organik bileşikler içeren kokulu malzemeler solumaya bağlı olarak ilk etapta baş ağrısı sonrasında solunum yolu hastalıkları, üreme sorunları hatta kanser hastalıkları gibi sorunlar görülebiliyor" dedi.