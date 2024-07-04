Telefon ekranını saklayan çocuğa dikkat!

Zorbalık eylemlerinin güç, kontrol ya da maddi çıkar elde etmek amacıyla genellikle gizli gerçekleştirildiğini belirten Psikoloji Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Bülent Tansel, "İnternetin dünyamıza girmesi ve her alanda yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla, geleneksel zorbalığın yanında 'siber zorbalık (cyber bullying)' kavramı da literatürde yerini almaya başladı. Siber zorbalık eylemlerinde, zorba birey, mekân olarak kurbandan uzaktadır ve kurbanla karşılaşma ihtimali düşüktür. Bu nedenle, kurbanda meydana gelen olumsuz etkileri görmez, yaptıklarından dolayı rahatsızlık duymaz" dedi.