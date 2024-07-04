Telefon ekranını saklayan çocuğa dikkat!

Zorbalık eylemlerinin güç, kontrol ya da maddi çıkar elde etmek amacıyla genellikle gizli gerçekleştirildiğini belirten Psikoloji Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Bülent Tansel, "İnternetin dünyamıza girmesi ve her alanda yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla, geleneksel zorbalığın yanında 'siber zorbalık (cyber bullying)' kavramı da literatürde yerini almaya başladı. Siber zorbalık eylemlerinde, zorba birey, mekân olarak kurbandan uzaktadır ve kurbanla karşılaşma ihtimali düşüktür. Bu nedenle, kurbanda meydana gelen olumsuz etkileri görmez, yaptıklarından dolayı rahatsızlık duymaz" dedi.
"BİRİNİ ISRARLA ARAMAK SİBER ZORBALIK KAPSAMINA GİRİYOR"
Birini ısrarla arama, kişisel konuşmaları kopyalayıp başkalarına gönderme, sanal ortamda bir kişinin hakkında dedikodu çıkarma, kişiye ait resimlerinin üzerinde oynama ve diğer insanlara gönderme gibi davranışların siber zorbalık eylemleri arasında yer aldığını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Bülent Tansel, "Siber taciz ise bir kişiye aşağılayıcı, tehdit içeren, ciddi korku oluşturan mesajların yoğun şekilde gönderilmesi gibi eylemleri içeriyor. İnternet ortamında başkasının kimliğiyle izinsiz paylaşımda bulunmak, görüntülü yapılan özel bir görüşmeyi, karşı tarafın haberi olmadan başkasına izlettirmek, internet ortamında yapılan paylaşımlara (yorum, fotoğraf, video, bilgi) utandırıcı, kırıcı yorumlar yapmak siber tacizin davranışları arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.
SİBER ZORBALIĞA MARUZ KALAN ÇOCUK DAVRANIŞLARI
Ebeveynleri siber zorbalık konusunda uyaran Dr. Öğr. Üyesi Bülent Tansel, çocuklarda dikkat edilmesi gereken birtakım davranış değişikliklerini sıraladı.
Eğer çocuk, siber zorbalığa maruz kalmışsa ya da maruz kalıyorsa;
"SİBER ZORBALIĞA MARUZ KALAN BİREYLER YASAL YOLLARA BAŞVURMALI"
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Tansel, "Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla bir bireyin ya da grubun diğerlerine yönelik düşmanlık, korkutma, tehdit, sindirme, taciz amaçlı yazılı veya görsel iletileri kasıtlı veya düzenli şekilde göndermesi şeklinde tanımlanan siber zorbalık için Türk Ceza Kanunu (TCK)'da birçok madde bulunuyor. Siber zorbalığa maruz kalan bireyler yasal yollara başvurarak suçu bildirmeli" dedi.