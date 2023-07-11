Uzman psikologdan hayat değiştiren öneri: "Çocuğunuzun zekasının gelişmesini istiyorsanız bu oyuncakları verin!"

HANGİ OYUNCAK, HANGİ YETENEĞİ GELİŞTİRİR? Tatlıdil, seçilen sağlıklı oyuncak türlerinin zihin sağlığı kadar fiziksel ve zihinsel gelişime de katkı sağladığını söyledi. Çocukların hayatına katabileceği önemli yeteneklerin başlangıç aşaması olduğunu belirten Tatlıdil, oyuncak çeşitlerinin gelişime katkısını şöyle sıraladı: "Üç tekerlekli bisiklet, oyun hamurları, kayma, tırmanma, sallanma oyuncakları ve kaykay gibi oyuncaklar büyük kas gelişimini, kâğıt, makas, boya, kalem ve legolar, çeşitli birleştirme oyuncakları, parçalı bulmacalar ince motor becerilerini, kukla, bez bebekler, çeşitli giysiler, süs eşyaları, meslek setleri, bebek arabaları düş kurma gelişimini, küpler, bloklar, otomobil ve kamyonlar, tahta ve plastik hayvanlar, kum havuzu malzemeleri kurgu yeteneğini, ev eşyaları ve ev setleri; sosyalleşmeyi ve paylaşma duygularının gelişmesini, ifade yeteneğinin artmasını, dışa dönük kişilik gelişimini, tahtadan veya mıknatıslı harf, sayı ve şekiller, harf ve sayıları içeren mühürler, eklemeli bulmacalar, tamamlama oyunları dil yeteneklerini, okuma ve konuşmayı, renkli çubuklar, oyuncak saat ve saati öğretecek küpler, geometrik şekiller matematik yeteneğini, müzik ve ritim araçları dil ve sosyal becerilerin gelişimini, taş, yaprak, deniz kabuğu, kuru bitki ve sebze koleksiyonu gibi oyuncaklar doğa bilincinin gelişmesini destekler."

'OYUN EN İYİ ÖĞRENME ARACI VE EN KOLAY ÖĞRETME ARACIDIR' Oyun ve gelişimin her yaş dönemi için farklılık gösteren ve ömür boyu devam eden bir süreç olduğuna dikkat çeken Tatlıdil, "Oyun ve oyuncak; çocuklar için iletişim, öğrenme, vakit geçirme ve gelişimi destekleyici bir araçtır. Oyun ve oyuncak her yaş döneminin krizlerini rahatça atlatabilmek ve kalıcı hasar bırakmadan geçirebilmek için kullanılabilecek en ideal araçtır. Sağlık problemleri olan çocukların biriken stres ve kaygı yönetimini, duygusal krizlerini aktarabilme ve atlatabilmesine yardımcı bir faaliyettir. Yetişkinlerle çocuklar arasındaki iletişim kanalı olarak işlev görmektedir. Çocuğun yetişkinlerin dünyasını rahatça anlayabilme ve taklit edebilmesine, yetişkinliğe hazırlanma yollarından biridir. Oyun ve oyuncaklar davranış modellemesine, toplumsal ve ahlaki kuralları benimseyebilmesine, aidiyet duygusuna, duygularını ifade edebilmesine, düşüncelerini ifade edebilmesine vb. durumlara yardımcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Çocukların öğrenmeye en açık oldukları dönemde oyun ve oyuncaklar ile birçok beceriyi kolayca öğrenebilmektedirler" ifadelerini kullandı.