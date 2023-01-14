Uzmanı uyardı! İlgisiz kalan çocuklarda büyük tehlike

Son zamanlarda ailelerin çocuklara karşı ilgisizliği yaramazlığa neden oluyor. Diyarbakır'da görevli Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, ilgisiz kalan çocukların dikkat çekmek için hırçınlaşabildiğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 14.01.2023 15:58 PAYLAŞ ABONE OL

Son zamanlarda 0-6 yaş arası çocuklar, ebeveynleri sosyalleşmek için cep telefonlarına sarılınca ilgisiz kaldı. Araştırmalara göre, çocukların evde hırçınlaşması ve yaramazlık yapmasının sebebi ilgisiz ve sevgisiz kalmaları olarak değerlendirildi.

Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, ailelerin kayıtsızlığının, çocukların kendilerinden uzaklaşmasına ön ayak olduğunu ifade etti. Bazen ebeveynlerin sosyal medyada ve telefonda çok vakit geçirerek çocuklarına karşı pasif ve kayıtsız kalabildiğini aktaran Seçkin, o ebeveynler için çocuğun varlığı ve yokluğunun çok belli olmayabildiğini dile getirdi.