Yaz boyu bir kere bile hasta olmayacaklar! 4 adımda en sağlıklı çocuklar...

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Fırat Beğde, yazın sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının artması ve terlemeyle birlikte su ve mineral kaybı sonucu bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemlerinin arttığına dikkat çekti. Sağlıklı beslenme ve farkındalık ile bu sorunların azalabileceğine işaret eden Dr. Beğde "Gece gündüz arası sıcaklık farkı, yazın soğuk yiyecek ve içecek tüketme alışkanlığı, deniz ve havuza girilmesi, klima kullanımı gibi pek çok etken özellikle çocuklarda yaz hastalıklarına zemin hazırlıyor. Ebeveynlerin çocukların sağlığını korumak için bazı önemli noktalara dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

"YAZIN YİYECEKLER DAHA ÇABUK BOZULUR" Açık havada geçirilen sürenin giderek arttığı, yiyecek ve içeceklerin de dış ortamda daha çabuk bozulduğu yaz aylarına dair bilgi veren Dr. Beğde "Bu durum mikroorganizma üremesi için uygun ortam oluşturur dolayısıyla dışarıdan alınan yiyecek ve içeceklere özellikle dikkat edilmelidir. Kapalı ve soğuk ortamda korunmayan besinlerden uzak durulmalıdır. Çocukların beslenmesine bu konuda oldukça dikkat edilmelidir" diye konuştu. Beslenme biçiminin yanı sıra hijyen şartlarına da değinen Dr. Beğde temiz olmayan havuzlara girilmemesi gerektiğini; yazın artan böcek, sinek ve benzeri canlılara karşı özellikle park, orman, piknik alanları gibi açık hava mekanlarda çocukların sineklik, koruyucu sprey, krem vb. ile böcek ısırıklarından korunması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda yazın güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş ışınlarının daha yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması ve gerekirse şapka, gözlük, güneş koruyucu krem kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.





"SICAK ÇARPMASI VE SIVI KAYBINA DİKKAT EDİLMELİ"

Yaz mevsiminde sıcak havalarda dışarıda korumasız bir şekilde bulunmanın hem çocuklar hem yetişkinler için riskli olduğunu vurgulayan Dr. Beğde "Yazın yoğun güneş ışınları ve sıcak hava yıpratıcı bir etki gösteriyor. Bununla birlikte denizde, havuzda, parklarda yani kısacası açık havada daha fazla vakit geçirilmesinin eklenmesi ile birlikte çocuklar, virüs, bakteri gibi ajanlara daha kolay maruz kalabiliyorlar. Ebeveynlerin yaz hastalıkları konusunda bilinçli olması çocukların hastalıklara yakalanma riskini en aza indiriyor" dedi.



Dr. Beğde çocuklarda görülen yaz hastalıklarını "Sıcak çarpması (güneş çarpması) ve sıcak bitkinliği, bakteriyel deri enfeksiyonları, mide ve bağırsak enfeksiyonları, dehidratasyon yani sıvı kaybı, idrar yolu enfeksiyonları, kulak enfeksiyonları ve böcek alerjisi" olarak sıraladı.