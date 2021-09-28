Yemek saatleri sorunu: Çocuklarınızı neden tabaklarını bitirmemeye zorlamamalısınız?

Her üç aileden biri çocuklarına yemek yemeleri için baskı yapıyor. Fakat bu durum, doğru bir yeme alışkanlığını geliştirmelerine engel olabilir. Uzmanlar ise bu konuda daha ayrıntılı bir açıklamada bulundu.
ÇOCUKLAR YEMEKLE SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ GELİŞTİRME ŞANSI BULAMAYABİLİRLER
Çocukların sezgisel yeme geliştirme ve ne zaman acıktıklarını, ne zaman tok olduklarını anlayabilmeleri için bir şansa sahip olmaları gerekir. Normal yeme davranışının gelişimini desteklemek için, ne kadar yemek istediklerine karar verebilmeleri ve bedenleri ve zihinleri tamamen tatmin olduğunda yemeyi bırakabilmeleri önemlidir.
YEMEK YEMEK BİR BAŞARI BAROMETRESİ OLUR
Yemek yemek doğaldır ve küçük çocukları iyi yemek yedikleri için övmeye gerek yoktur. Bunu yaptığımızda, şişirilmiş övgü onları daha güvensiz hissettirir. Ebeveynlerin yapabileceği bir diğer hata da çocukları tabaklarını bitirmediklerinde azarlamaktı. Bu davranış, onların gelişen yeme alışkanlıklarına da zararlıdır. İsterseniz, "Ah, görüyorum ki öğle yemeğinize dokunmamışsınız. Yanlış bir şey mi var?" diye sorabilirsiniz. Böylece neden yemediğine dair sorunları tespit edip buna dair çözümler bulmak, daha sağlıklı bir adım olacaktır.
ÇOCUĞUN KENDİ BEDENİ ÜZERİNDEKİ KONTROLÜNÜ ELİNDEN ALIR
Çocukların da beden özerkliğine sahip olması harika bir şey, tıpkı yetişkinlerin yaptığı gibi bedenlerine ne olduğunu yönetmelerine izin vermeyi öğrenebilirler. Ayrıca küçük çocuğunuzun yeterince yediğinden emin olmaya çalışırken, sağlıklı yiyecek seçimlerini teşvik etmek yerine otoritemize odaklanmaya başlayabiliriz. Uzmanlar, çocuklara beslenme etkileşimleri sırasında kendi kendini düzenleme, seçim yapma ve sınırlar oluşturma yeteneği vererek "özerklik desteği" uygulamasını önermektedir.
VÜCUT VE BEYİN ARASINDAKİ BAĞLANTI ZAYIFLAYABİLİR
Yemek yerken beyin, sindirim hormonlarından sinyaller alarak tokluk hissini arttırır. Ebeveynler çocukların beyinlerini dinlemelerine izin vermediğinde, bilim insanları bunun uzun vadeli sorunlara yol açabileceği konusunda bizi uyarıyorlar. Çocuklarda aşırı yeme ve sonuç olarak obezite, daha zayıf bilişsel işlevlerle ilişkilidir.
OBEZİTE RİSKİNİ ARTIRIR
Her beş çocuktan biri, obezite ve duygusal veya fiziksel olarak düşüncesizce yemek yemekten muzdariptir. Araştırmalar, çocuklarınıza çok büyük porsiyonlar vermenin ve onları istediklerinden daha fazla yemeye zorlamanın, aşırı yemenin ve aşırı kilolu olmanın yaygın bir nedeni olduğunu göstermiştir.
ÇOCUKLAR SAĞLIKLI YİYECEKLERDEN NEFRET ETMEYE BAŞLAYABİLİR
Ebeveynlerin sunduğu yiyeceklerle ilgili deneyim olumsuzsa, çocuğun bu tür yiyeceklerden kaçınma ve seçici bir yiyici olma şansı vardır. Bilinmeyen yiyeceklerin doğal korkusu nedeniyle, çocukların ilk başta bazı ürünleri yemeyi reddetmesi normaldir, ancak yemek yemeyi reddetme, yemek yeme baskısı ile karşılandığında, bu ürünle ilişkinin olumlu olmama olasılığı yüksektir ve çocuk, ailesinin ona sunacağı sağlıklı yiyeceklere karşı bir isteksizlik geliştirebilir.
YİYECEKLERİ BOŞA HARCAMAKLA İLGİLİ SUÇLULUK DUYGUSU BASKI HALİNE GELEBİLİR
Yiyecek israfı büyük bir sorun olsa da ürünlerin çöpe atılmamasını sağlamak bir yetişkinin sorumluluğundadır. Ancak dünyadaki açlık gibi trajik bir şeyden bahsetmek, brokolinin son ısırığının aniden takdir edilmesine yol açmayacak ve hayal kırıklığından başka bir şeye neden olmayacak. Küçüklerinize daha küçük porsiyonlar sunabilir veya ilk etapta onlara aç olup olmadıklarını sorabilirsiniz.