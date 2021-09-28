Yemek saatleri sorunu: Çocuklarınızı neden tabaklarını bitirmemeye zorlamamalısınız?

Ebeveynler genellikle çocuklarının kuşlar gibi biraz burada ve orada yediklerinden şikayet ederler ve çocuklarının nadiren tüm yemeklerini bitirdiklerinden şikayet ederler. Aileler çocukların yeme davranışında büyük rol oynarken, çocuklarınızı olumsuz etkileyecek hatalar yapmamak önemlidir. Çocuğunuzu tabağını bitirmeye zorlamak da bu sorunlardan biri.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 28.09.2021 15:01

Her üç aileden biri çocuklarına yemek yemeleri için baskı yapıyor. Fakat bu durum, doğru bir yeme alışkanlığını geliştirmelerine engel olabilir. Uzmanlar ise bu konuda daha ayrıntılı bir açıklamada bulundu.

ÇOCUKLAR YEMEKLE SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ GELİŞTİRME ŞANSI BULAMAYABİLİRLER Çocukların sezgisel yeme geliştirme ve ne zaman acıktıklarını, ne zaman tok olduklarını anlayabilmeleri için bir şansa sahip olmaları gerekir. Normal yeme davranışının gelişimini desteklemek için, ne kadar yemek istediklerine karar verebilmeleri ve bedenleri ve zihinleri tamamen tatmin olduğunda yemeyi bırakabilmeleri önemlidir. YEMEK YEMEK BİR BAŞARI BAROMETRESİ OLUR Yemek yemek doğaldır ve küçük çocukları iyi yemek yedikleri için övmeye gerek yoktur. Bunu yaptığımızda, şişirilmiş övgü onları daha güvensiz hissettirir. Ebeveynlerin yapabileceği bir diğer hata da çocukları tabaklarını bitirmediklerinde azarlamaktı. Bu davranış, onların gelişen yeme alışkanlıklarına da zararlıdır. İsterseniz, "Ah, görüyorum ki öğle yemeğinize dokunmamışsınız. Yanlış bir şey mi var?" diye sorabilirsiniz. Böylece neden yemediğine dair sorunları tespit edip buna dair çözümler bulmak, daha sağlıklı bir adım olacaktır.

ÇOCUĞUN KENDİ BEDENİ ÜZERİNDEKİ KONTROLÜNÜ ELİNDEN ALIR Çocukların da beden özerkliğine sahip olması harika bir şey, tıpkı yetişkinlerin yaptığı gibi bedenlerine ne olduğunu yönetmelerine izin vermeyi öğrenebilirler. Ayrıca küçük çocuğunuzun yeterince yediğinden emin olmaya çalışırken, sağlıklı yiyecek seçimlerini teşvik etmek yerine otoritemize odaklanmaya başlayabiliriz. Uzmanlar, çocuklara beslenme etkileşimleri sırasında kendi kendini düzenleme, seçim yapma ve sınırlar oluşturma yeteneği vererek "özerklik desteği" uygulamasını önermektedir. VÜCUT VE BEYİN ARASINDAKİ BAĞLANTI ZAYIFLAYABİLİR Yemek yerken beyin, sindirim hormonlarından sinyaller alarak tokluk hissini arttırır. Ebeveynler çocukların beyinlerini dinlemelerine izin vermediğinde, bilim insanları bunun uzun vadeli sorunlara yol açabileceği konusunda bizi uyarıyorlar. Çocuklarda aşırı yeme ve sonuç olarak obezite, daha zayıf bilişsel işlevlerle ilişkilidir. OBEZİTE RİSKİNİ ARTIRIR Her beş çocuktan biri, obezite ve duygusal veya fiziksel olarak düşüncesizce yemek yemekten muzdariptir. Araştırmalar, çocuklarınıza çok büyük porsiyonlar vermenin ve onları istediklerinden daha fazla yemeye zorlamanın, aşırı yemenin ve aşırı kilolu olmanın yaygın bir nedeni olduğunu göstermiştir.