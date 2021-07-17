Bademli terbiyeli tavuk çorbası tarifi

Safranı bir kaseye alıp üzerine sirke ve yarım çay bardağı ılık su ekleyin. Bu şekilde 2 saat dinlendirip süzün. Bademleri kaynar suda 20 dakika bekletip kabuklarını soyun ve havanda irice dövün.

Tavuğu bir tencereye alıp, üzerine 10 su bardağı su ve tuz ekleyip haşlayın. Sudan çıkarıp derisini ve kemiklerini ayırdıktan sonra etini didikleyin. Bir tencereye tavuğu haşladığınız sudan 7 su bardağı koyun. Üzerine pirinci ilave edip, pişmeye bırakın. 4 Ayrı bir tavada tereyağını eritin ve dövülmüş bademi ilave edin. Karıştırarak rengi dönene dek kavurun ve tencereye katın.

Didiklenmiş tavuk etini ve safranlı suyu da tencereye ekleyin. Yumurta sarıları ve nişastayı çırpın. Üzerine limon suyu ilave edin. Kaynayan çorba suyundan bir-iki çorba kaşığı ekleyip inceltin. Hazırladığınız terbiyeyi pirinç yumuşayınca azar azar ve sürekli karıştırarak çorbaya ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Servis tabaklarına aktarın. Nar taneleri ile süsleyerek sıcak olarak servis yapın.