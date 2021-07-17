Hem lezzetli hem şifalı: Zerdeçallı sebze çorbası

1.5 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal
Dörder adet bebek kabak ve bebek patlıcan
12-14 adet taze fasulye
1 adet havuç
Birer adet kırmızı ve sarı dolmalık biber
1 adet soğan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
6 su bardağı sıcak su, 4-5 yaprak pazı
1 kutu (200 ml) krema
Tuz
YAPILIŞI
Kabak, patlıcan, havuç, taze fasulye ve dolmalık biberleri temizledikten sonra ince parçalar şeklinde doğrayın.
Zeytinyağını bir tencereye alıp kıyılmış soğanı hafifçe kavurun. Doğradığınız sebzeleri ekleyip 1-2 dakika soteleyin. Su ilave edip sebzeler hafifçe yumuşayana kadar pişirin. İ
nce parçalar şeklinde kestiğiniz pazıyı ilave edip 3-4 dakika daha pişirin. Rendelenmiş taze zerdeçal ve kremayı karıştırın. Çorbanın suyundan birkaç kaşık dolusu karışıma ekleyip ılınmasını sağlayın.
Yavaşça ve çorbayı karıştırmaya devam ederek ilave edin. 2 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp servis yapın.