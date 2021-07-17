Haberler Roza Haberleri Çorbalar Haberleri Sebzeli ve köfteli çorba tarifi

Sebzeli ve köfteli çorba tarifi

Ana yemek kadar doyurucu olan sebzeli ve köfteli çorba tarifi, çalışanlar için kurtarıcı bir yemek. Vitamin deposu olan çorbayı menünüze ekleyerek farklı ve enfes bir başlangıç yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.07.2021 10:16
ABONE OL
SEBZELİ VE KÖFTELİ ÇORBA TARİFİ
SEBZELİ VE KÖFTELİ ÇORBA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 adet küçük boy soğan
1 adet havuç
3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
4 diş sarımsak
4 su bardağı tavuk suyu
3 yemek kaşığı tel şehriye

KÖFTE İÇİN:

Yarım kg tavuk kıyması
1 adet rendelenmiş soğan
1 adet rendelenmiş havuç
6 dal taze kıyılmış soğan
1 adet yumurta
Tuz, karabiber
2 yemek kaşığı mısır nişastası
2 yemek kaşığı soya sosu

SERVİS İÇİN:

8 dal taze soğan
2 adet sivri biber

YAPILIŞI

Köfte için tüm köfte malzemesini iyice yoğurun. Harçtan misket büyüklüğünde köfteler hazırlayıp yuvarlayarak şekil verin. Ayrı bir yerde kıyılmış soğan ve rendelenmiş havucu ayçiçeği yağında soteleyin. Üzerine ezilmiş sarımsak ve tavuk suyu ilave edip bir taşım kaynatın. Şehriye ve köfteyi ekleyip 15 dakika pişirin. Kıyılmış taze soğan ve ince doğranmış sivri biber serpip servis yapın.

SON DAKİKA SON DAKİKA