Sebzeli ve köfteli çorba tarifi

1 adet küçük boy soğan

1 adet havuç

3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

4 diş sarımsak

4 su bardağı tavuk suyu

3 yemek kaşığı tel şehriye

KÖFTE İÇİN:

Yarım kg tavuk kıyması

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet rendelenmiş havuç

6 dal taze kıyılmış soğan

1 adet yumurta

Tuz, karabiber

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı soya sosu

SERVİS İÇİN:

8 dal taze soğan

2 adet sivri biber

YAPILIŞI

Köfte için tüm köfte malzemesini iyice yoğurun. Harçtan misket büyüklüğünde köfteler hazırlayıp yuvarlayarak şekil verin. Ayrı bir yerde kıyılmış soğan ve rendelenmiş havucu ayçiçeği yağında soteleyin. Üzerine ezilmiş sarımsak ve tavuk suyu ilave edip bir taşım kaynatın. Şehriye ve köfteyi ekleyip 15 dakika pişirin. Kıyılmış taze soğan ve ince doğranmış sivri biber serpip servis yapın.