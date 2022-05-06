6 günde 5 kilo verdiriyor! Göbekten eser bırakmıyor

Yulaf bol miktarda içerdiği lif sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlıyor. Bu nedenle diyetin de ana noktasını oluşturan yulafı kilo vermek için tercih etmek, daha sağlıklı bir zayıflama deneyiminde yardımcı oluyor. İşte yulaf diyetinin detayları…
Temel olarak yulafı ana malzeme olarak kullanacağınız bu diyette, diğer şok diyetlerin aksine tok tutma özelliği sayesinde aç kalmadan kısa sürede kilo vermenizi sağlayan bir beslenme modeli oluşturuluyor. Yulafın içerisindeki bol lif oranı, bağırsakları düzenlerken aynı zamanda kan şekeri dengelenmesi sayesinde gün boyunca daha enerjik hissetmenizi de mümkün kılıyor.
Yulaf diyetini yapmak ise oldukça kolay. Fakat öncelikle mutlaka kendi vücudunuza göre bir sistem belirleyebilmek ve olası yan etkilerden tamamen kurtulmak için doktorunuza danışmanız gerekir. İşte yulaf diyeti listesi…
Kahvaltı:
Öğle yemeği:
Ara öğün:
Yarım porsiyon haşlanmış sebze
Akşam yemeği:
Bu listeyi 6 gün boyunca uygulama esnasında öğünlerde sebze yerine meyve, ızgara tavuk yerine köfte veya ızgara balık seçeneğini kullanabilirsiniz.
Akşam yemeklerinde ve öğle menüsünde yeşil salata seçeneği ise hem sağlıklı hem de kalorisi düşük bir alternatif olarak menünüzü genişletmenize olanak tanıyor.
YULAFIN FAYDALARI NEDİR?