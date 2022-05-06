6 günde 5 kilo verdiriyor! Göbekten eser bırakmıyor

Yulaf bol miktarda içerdiği lif sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlıyor. Bu nedenle diyetin de ana noktasını oluşturan yulafı kilo vermek için tercih etmek, daha sağlıklı bir zayıflama deneyiminde yardımcı oluyor. İşte yulaf diyetinin detayları…

Temel olarak yulafı ana malzeme olarak kullanacağınız bu diyette, diğer şok diyetlerin aksine tok tutma özelliği sayesinde aç kalmadan kısa sürede kilo vermenizi sağlayan bir beslenme modeli oluşturuluyor. Yulafın içerisindeki bol lif oranı, bağırsakları düzenlerken aynı zamanda kan şekeri dengelenmesi sayesinde gün boyunca daha enerjik hissetmenizi de mümkün kılıyor.