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6 günde 5 kilo verdiriyor! Göbekten eser bırakmıyor

Yaz aylarına girerken kısa sürede forma girme isteği, hemen herkesin listesinin ilk sırasında yer alıyor. Fakat şok diyetlerin sağlığa olan zararı nedeniyle fit bir vücuda sahip olmak için çok daha şiddetli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Kısa sürede istediğiniz vücuda kavuşmak için ise oldukça sağlıklı bir besine dayalı diyet yapmaksa bu sorunu çözebilir.

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Giriş Tarihi: 06.05.2022 15:38
6 günde 5 kilo verdiriyor! Göbekten eser bırakmıyor

Yulaf bol miktarda içerdiği lif sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlıyor. Bu nedenle diyetin de ana noktasını oluşturan yulafı kilo vermek için tercih etmek, daha sağlıklı bir zayıflama deneyiminde yardımcı oluyor. İşte yulaf diyetinin detayları…

Temel olarak yulafı ana malzeme olarak kullanacağınız bu diyette, diğer şok diyetlerin aksine tok tutma özelliği sayesinde aç kalmadan kısa sürede kilo vermenizi sağlayan bir beslenme modeli oluşturuluyor. Yulafın içerisindeki bol lif oranı, bağırsakları düzenlerken aynı zamanda kan şekeri dengelenmesi sayesinde gün boyunca daha enerjik hissetmenizi de mümkün kılıyor.

Yulaf diyetini yapmak ise oldukça kolay. Fakat öncelikle mutlaka kendi vücudunuza göre bir sistem belirleyebilmek ve olası yan etkilerden tamamen kurtulmak için doktorunuza danışmanız gerekir. İşte yulaf diyeti listesi…

Kahvaltı:

  • Yağsız süt
  • Yulaf ezmesi
  • 1 çorba kaşığı kuru meyve

Öğle yemeği:

  • 1 adet muz
  • Yulaf ezmesi
  • Yağsız yoğurt

Ara öğün:

Yarım porsiyon haşlanmış sebze

Akşam yemeği:

  • 1 parça tavuk göğsü (ızgara)
  • Yağsız ve tuzsuz yeşil salata

Bu listeyi 6 gün boyunca uygulama esnasında öğünlerde sebze yerine meyve, ızgara tavuk yerine köfte veya ızgara balık seçeneğini kullanabilirsiniz.

Akşam yemeklerinde ve öğle menüsünde yeşil salata seçeneği ise hem sağlıklı hem de kalorisi düşük bir alternatif olarak menünüzü genişletmenize olanak tanıyor.

YULAFIN FAYDALARI NEDİR?

  • Yüksek oranda lif içeren yulaf, düşük kalori oranına sahip olmasının yanı sıra tok tutması sayesinde kilo vermeye yardımcı olur.
  • Sindirim sisteminin çalışmasına destek olarak kabızlık veya ishal gibi sorunların da önüne geçer. Şişkinlik, hazımsızlık gibi rahatsız edici anları da ortadan kaldırır.
  • Kan şekerini dengelemesi sayesinde diyabeti engeller.
  • Kötü kolesterolü düşürerek kolesterol seviyesini normalleştirir, kalp ve damar sağlığının korunmasına katkı sağlar.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalığa karşı koruyucu bir kalkan görevi görür.
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