Bilim insanları açıkladı! İnce belin sırrı bağırsaklarınızda

Makarna, ekmek veya o harika sandviçler.... Gerçekten tüm bu mükemmel lezzetleri yaşamımızdan çıkarmak zorunda mıyız? Bilim insanlarının buna cevabı net: Hayır! Önemli olan tahılları nasıl tükettiğiniz ile ilişkili. Rafine edilmiş, işlenmiş olan beyaz undan üretilen tahıl ürünleri, almanız gereken besin değerlerini büyük oranda ortadan kaldırıyor. Fakat buradaki en önemli konu; tam tahılları beslenme sisteminde sürekli olarak tütmeniz gerektiği.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 01.11.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 11:12

Seçtiğiniz ekmek veya makarnaları tam tahıllı, işlenmemiş olarak tercih ettiğinizde yüksek lif oranını devam ettirebilir, yoğun B vitamini çeşitlerinden faydalanabilirsiniz. Bu sayede doğru kilo aralığında kalabilir, geç yaşlanabilir ve kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz.

"FORMÜL KEPEKLİ TAHILDA" Daha fazla kepekli tahıl, daha ince bel getiriyor. Bu durum, hem tam tahılların hem de yüksek oranda rafine edilmiş tahılların tüketiminin kalp hastalığının beş ana risk faktörünü nasıl etkilediğini inceleyen Journal of Nutrition'da yayınlanan yakın tarihli bir çalışmanın bulgularından biri. Yapılan bu bilimsel çalışma farklı değerlerde de iyileşme tespit etti. Bunlar; Bel ölçüsü

Tansiyon

Kan şekeri

Trigliserit seviyesi

HDL ("iyi") kolesterol miktarı Araştırmacılar, 1970'lerden beri devam eden büyük bir kalp çalışmasından elde edilen verileri kullandılar ve yaklaşık 20 yıldır beslenme bilgisi ve kalple ilgili sağlık belirteçleri sağlayan 3.100 katılımcıyı incelediler.

"KALBİNİZİ DE KORUYOR" Düzenli olarak en yüksek düzeyde tam tahıl tükettiğini bildirenlerin, esas olarak rafine tahıl tüketenlere kıyasla önemli kalp sağlığı yararları olduğu keşfedildi. Yaşlandıkça, yulaf, kahverengi pirinç ve tam tahıllı ekmek gibi yiyecekleri yiyen katılımcılar, rafine tahıl yiyenlerin iki katından fazlasına kıyasla, on yıllar boyunca neredeyse hiç değişmemiş bir bel ölçüsüne sahipti. Kan şekeri seviyelerindeki ve sistolik kan basıncındaki ortalama artışlar da rafine tahıl grubunda daha fazlaydı. Araştırmacı kıdemli yazar Nicola McKeown, bulguların kepekli tahılların yalnızca onları yerken veya kısa vadede fayda sağlamadığını, aynı zamanda yaşlandıkça sağlığınız üzerinde de önemli bir etkiye sahip olabileceğini gösterdiğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nda beslenme epidemiyolojisinin sunduğu bu bilgi, yaşamın ilerleyen dönemlerinde tam tahıllı besinlere ne kadar ihtiyacımız olduğunu da ortaya koyuyor. Kiloyu düzenli tutmak, sağlıklı kan basıncını korumak ve kan şekerini kontrol etmek, kardiyovasküler sağlık için bir nimet olabili. Böylece kalp hastalığı, felç ve diyabet dahil olmak üzere belirli sağlık sorunları için riskler azalabilir. Tam tahılların neden bu kadar etkili göründüğü konusunda McKeown, diyet lifinin önemli bir rol oynadığını söylüyor. Bu lif, aşırı yemeyi önleyen ve kilo kontrolünü sağlayan, ayrıca genel olarak bağırsak sağlığına yardımcı olan doygun bir etkiye sahip olabilir.