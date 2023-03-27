Bilim insanları kilo almanın nedenini buldu! Bu saatte yediğiniz her şey yağa dönüşüyor

"Tek bir öğünde gözlemlediğimiz metabolik etkiler kronik olarak devam ederse, geç yemek yemek diyabet veya obezite gibi sonuçlara yol açabilir" açıklamasında bulunan Jun, yemek yenilen saatin büyük önem taşıdığına dair bilgi verdi.

Araştırmacılar, 20'de yenen akşam yemeğini akşam 6'ya kıyasla nasıl sindirdiklerini görmek için 10 erkek ve 10 kadın olmak üzere 20 sağlıklı gönüllü üzerinde çalıştı. Gönüllülerin hepsi saat 23:00'te yattı.

Araştırmacılar, aynı yemek iki farklı zamanda verildiğinde bile kan şekeri düzeylerinin daha yüksek olduğunu ve daha sonraki akşam yemeğinden sonra yakılan yağ miktarının daha düşük olduğunu buldular.