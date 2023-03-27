Bilim insanları kilo almanın nedenini buldu! Bu saatte yediğiniz her şey yağa dönüşüyor

Araştırmacılar, akşam yemeğini 18:00 ve 22:00'de yemenin aynı grup insan üzerindeki etkilerini karşılaştırdı. Dünya çapında 2,1 milyardan fazla yetişkinin aşırı kilolu veya obez olduğu tahmin ediliyor ve bu da diyabet ve yüksek tansiyon gibi potansiyel olarak ölümcül sağlık komplikasyonlarını daha olası hale getiriyor.
"METABOLİK BİR SENDROMLA İLİŞKİLİ OLABİLİR"
Önceki bazı araştırmalar, günün ilerleyen saatlerinde kalori tüketmenin obezite ve metabolik sendrom ile ilişkili olduğunu öne sürdü. Yeni çalışmanın yazarı ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doktor Jonathan Jun; bu çalışmanın, geç bir akşam yemeği yemenin glikoz toleransını nasıl kötüleştirdiği ve yakılan yağ miktarını nasıl azalttığına yeni bir ışık tuttuğunu belirtti.
Geç yemek yemenin etkisinin insanlar arasında büyük farklılıklar gösterdiğini ve normal uyku saatlerine bağlı olduğunu söyleyen Jun, bu durumun bazı insanların geç yemek yemeye karşı diğerlerinden daha savunmasız hale getirebileceğini gösterdiğini dile getirdi.
"SAAT 20.00 VE 18.00 ARASINDAKİ TÜKETİLEN BESİNLER FARK EDİLDİ"
"Tek bir öğünde gözlemlediğimiz metabolik etkiler kronik olarak devam ederse, geç yemek yemek diyabet veya obezite gibi sonuçlara yol açabilir" açıklamasında bulunan Jun, yemek yenilen saatin büyük önem taşıdığına dair bilgi verdi.
Araştırmacılar, 20'de yenen akşam yemeğini akşam 6'ya kıyasla nasıl sindirdiklerini görmek için 10 erkek ve 10 kadın olmak üzere 20 sağlıklı gönüllü üzerinde çalıştı. Gönüllülerin hepsi saat 23:00'te yattı.
Araştırmacılar, aynı yemek iki farklı zamanda verildiğinde bile kan şekeri düzeylerinin daha yüksek olduğunu ve daha sonraki akşam yemeğinden sonra yakılan yağ miktarının daha düşük olduğunu buldular.
"GECE YAKILAN YAĞ MİKTARI AZALIYOR"
Çalışmanın ilk yazarı ve yine Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr Chenjuan Gu; ortalama olarak, geç akşam yemeğinden sonra en yüksek glikoz seviyesi yaklaşık yüzde 18 daha yüksekti ve gece boyunca yakılan yağ miktarı, bir öğün yemek yemeye kıyasla yaklaşık yüzde 10 azaldığını belirtti.
"Sağlıklı gönüllülerde gördüğümüz etkiler, zaten metabolizması bozulmuş olan obezite veya diyabetli kişilerde daha belirgin olabilir" açıklamasında bulunan Gu, bu noktada yemek yenilen saatin önemine dikkat çekti.
"DAHA FAZLA DENEYE İHTİYAÇ DUYULUYOR"
Çalışma, geç yemek yemenin etkilerini gösteren ilk çalışma değil, ancak araştırma ekibi bunun en ayrıntılı çalışmalardan biri olduğunu söyledi.
Gönüllülerin aktivite takip cihazı taktıklarını, laboratuvarda kalırken her saat kan örneği aldıklarını, uyku çalışmaları ve vücut yağ taramalarından geçtiklerini ve yağ yakma hızının belirlenebilmesi için radyoaktif olmayan etiketler içeren yiyecekler yediklerini söylediler.
Dr Jun; "Bu durumdaki etkilerin zaman içinde devam edip etmediğini ve bunların daha çok yemekten hemen sonra uyumak gibi davranışlardan mı yoksa vücudun sirkadiyen ritimlerinden mi kaynaklandığını görmek için daha fazla deney yapmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.