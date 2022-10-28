Bu diyet sadece kilo verdirmiyor diyabeti de önlüyor!

Ketojenik diyet, karbonhidrat alımını büyük ölçüde azaltırken, yağ ve protein oranı yüksek gıdalar tüketmeyi hedefliyor. Savuncuları ise; zihni keskin tutmaktan kalp sağlığını iyileştirmeye kadar birçok sağlık yararı olduğunu iddia ediyor.
Bazıları iddia düzeyinde kalsa da, son çalışmalar, ketojenik beslenmenin yüksek diyabet risk altındakileri tip 2 diyabetten koruyabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, kan şekeri prediyabetikten diyabetik seviyelere kadar değişen ve bu durum için ilaç almayan 40 ila 70 yaşları arasındaki 150 kişiyi inceledi.
"KAN ŞEKERİ DÜŞÜŞÜ GÖZLEMLENDİ"
Bir grup normal diyetlerini yedi ve altı ay boyunca izlendi. Geri kalanlar, ayda sadece 16 gram karbonhidrat eşdeğeri, sadece bir dilim ekmekle aynı yediler.Çalışmanın sonunda, düşük karbonhidrat grubundakiler, hemoglobin A1c'de veya kanlarındaki glikoz (şeker) miktarında yüzde 0.19 ile yüzde 0.33 arasında bir düşüş gördüler.
Ultra düşük karbonhidratlı bir diyete geçmek, prediyabetiklerin kötüleşen A1c seviyelerini savuşturmasına yardımcı olmak için yeterli olabilir ve potansiyel olarak diyabet teşhisinden kaçınabilir. Normal diyetlerini sürdüren grup, A1c seviyelerinin sadece yüzde 0.02 ila 0.10 düştüğünü gördü. Düşük karbonhidrat grubundaki kişiler, normal diyetlerini sürdüren gruptaki kişilere göre A1c seviyelerinin yüzde 0,23 daha fazla düştüğü görüldü.
"AİLEDE DİYABET ÖYKÜSÜ RİSK FAKTÖRÜ"
Tulane Üniversitesi Halk Sağlığı ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Epidemiyoloji Yardımcı Doçenti Dr Kirsten Dorans, elde edilen bulguların beklenen fakat, klinik düzeyde uygulanabilir bir sonuç olduğunun dile getirdi. Anahtar nokta; düşük karbonhdiratlı diyete devam edilmesi halinde araştırılarak tip 2 diyabetin önlenmesi noktasında etkili bir sonuç ortaya çıkarabilmesidir.
Bulgular JAMA Network Open dergisinde yayınlandı. Diyabet gelişimi için risk faktörleri arasında aşırı kilolu olmak, ailede diyabet öyküsü olması, aktif bir yaşam tarzı sürdürmemek ve çok fazla alkol ve yağ tüketmek sayılabilir.
"DİYABET ÖNCESİ DÖNEM İÇİN ÖNLEYİCİ OLABİLİR"
Diyabetle yaşayan insanlar, sağlık uzmanları tarafından diyabet hastalarının kan şekerini daha iyi yönetmelerine, ilaç ihtiyaçlarını azaltmalarına ve kalp hastalığı, kronik böbrek hastalığı ve sinir hasarı gibi diyabet komplikasyonları riskini azaltmalarına yardımcı olabilecek düşük karbonhidratlı bir diyet sürdürmeye teşvik edilir.
Çalışma, tek başına diyetin bir kişinin kan şekeri düzeylerini yönetebileceğini söylemiyor, ancak Dr Dorans, daha fazla araştırma için kapıyı açtığını söyledi. Dr Dorans, "Düşük karbonhidratlı diyetin Tip 2 diyabetli insanlar arasında kullanılan bir diyet yaklaşımı olduğunu zaten biliyoruz, ancak bu diyetin prediyabetli kişilerde kan şekeri üzerindeki etkilerine dair çok fazla kanıt yok" dedi. "Bu diyet yaklaşımının Tip 2 diyabetin önlenmesi için alternatif bir yaklaşım olup olmadığını görmek için gelecekteki çalışmalar yapılabilir" diye ekledi.