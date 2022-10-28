Bu diyet sadece kilo verdirmiyor diyabeti de önlüyor!

Ketojenik diyet, karbonhidrat alımını büyük ölçüde azaltırken, yağ ve protein oranı yüksek gıdalar tüketmeyi hedefliyor. Savuncuları ise; zihni keskin tutmaktan kalp sağlığını iyileştirmeye kadar birçok sağlık yararı olduğunu iddia ediyor.

Bazıları iddia düzeyinde kalsa da, son çalışmalar, ketojenik beslenmenin yüksek diyabet risk altındakileri tip 2 diyabetten koruyabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, kan şekeri prediyabetikten diyabetik seviyelere kadar değişen ve bu durum için ilaç almayan 40 ila 70 yaşları arasındaki 150 kişiyi inceledi.