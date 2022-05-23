Bu tatlıların kilo aldırdığını sanıyoruz ama yanılmışız! İşte tatlı yiyerek zayıflamanın formülü

TATLIDAN ÖNCE YEMEK YİYİN

Tatlıyı aç karnına veya besin eksikliği olan bir yemekten sonra yemeye çalışırsanız, sağlık hedefleriniz üzerinde bazı olumsuz etkiler yaratabilir. Bundan dolayı yemeklerden sonra yemenizde fayda var. Aynı zamanda uzmanlar, yüksek karbonhidratlı özellikle rafine karbonhidratlı öğünler yemek kan şekerinizi hızla yükselttiğini ve bu tür yemeklerin iştahınızı daha da artıracağını belirtiyor.