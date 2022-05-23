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Bu tatlıların kilo aldırdığını sanıyoruz ama yanılmışız! İşte tatlı yiyerek zayıflamanın formülü

Tatlı; vücudumuza enerji veren kalorili bir besin kaynağıdır. Diyetlerin en zor tarafı tatlıyı komple kesmek oluyor. Bize fazlasıyla kilo aldıran bu tatlılar, aslında zayıflamanıza da fazlasıyla yardımcı oluyor. Doğru zamanda doğru şekilde tükettiğinizde kilo almanızın önüne geçebilirsiniz. İşte tatlıyı kesmeden yaza fit girmenin formülleri…

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Giriş Tarihi: 23.05.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 16:04
Bu tatlıların kilo aldırdığını sanıyoruz ama yanılmışız! İşte tatlı yiyerek zayıflamanın formülü

Kilo vermeye çalışıyor olmanız tatlı yemeyi bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine porsiyon boyutlarınıza dikkat etmek harikalar yaratabilir. Beslenme uzmanları:" Uygun miktarda tatlı yemek, kilo vermeyi kolaylaştıran bir diyetin parçası olabilirken, büyük porsiyon da yemek sağlık hedeflerinize ters düşebilir. Gerçek meyvelerle yapılan bir sağlıklı bir tatlı kilo vermenize yardımcı olduğunu söylüyor.

TATLININ YANINDA YEŞİL ÇAY İÇİN

Çay içmeyi tatlı yemekle otomatik olarak ilişkilendirmeyebilirsiniz , ancak ikisinin kombinasyonu sadece lezzetli bir şekilde rahat değil, aynı zamanda daha sağlıklı da olabilir. Bu nedenle yeşil çay içmeniz yararlı olacaktır.

KENDİNİZİ SINIRLAMAYIN

Bazen kilo vermek için kendimizi çok fazla sınırlamak tam tersi bir etki yaratabilir. Uzmanlar, Yiyecekleri sınırladığımızda ve canımızın çektiği yiyecekleri yememize izin vermediğimizde, aşermenin artacağını söylüyor.

TATLIDAN ÖNCE YEMEK YİYİN

Tatlıyı aç karnına veya besin eksikliği olan bir yemekten sonra yemeye çalışırsanız, sağlık hedefleriniz üzerinde bazı olumsuz etkiler yaratabilir. Bundan dolayı yemeklerden sonra yemenizde fayda var. Aynı zamanda uzmanlar, yüksek karbonhidratlı özellikle rafine karbonhidratlı öğünler yemek kan şekerinizi hızla yükselttiğini ve bu tür yemeklerin iştahınızı daha da artıracağını belirtiyor.

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