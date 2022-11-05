Büyükanne ve torun olduklarına kimse inanamıyor! 20’lerinde görünen büyükannenin sırrı…

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Maxwell, kişisel antrenör olmasının yanı sıra genellikle torunu Tia Christofi ile birlikte çalışıyor. Lesley ve Tia genellikle fit vücutlarıyla birlikte poz veriyorlar ve birçok kişi tarafından neredeyse "kızkardeş" sanılıyorlar.

Anne - kız veya kız kardeş olduğu sanılan ikili, binlerce insanın hayranlığını toplamaya devam ediyor. Tia, gelecekte büyükannesi kadar sağlıklı ve fit görünmeyi umduğunu ve aynı tutkuları paylaştıklarını dile getirdi.

"DİĞER BÜYÜKANNELERDEN ÇOK FARKLI"

Çoğu büyükannenin kek ve kurabiye yaptığını fakat kendi büyükannesinin organik yumurtalar, organik meyveler ve karabuğdaylı kekler ile bambaşka bir büyükanne - torun ilişkisi yaşadıklarını anlattı. Onun yaşına geldiğinde kesinlikle benzer bir vücuda ve sağlığa sahip olmak istediğini söyleyen Tia, çoğunlukla birlikte ağır çalıştıklarını söyledi.

Lesley, fiziksel olarak eşit derecede formda olan torunu ile çalışmayı çok sevdiğini ve etkileyici fiziğine sahip olmasının tek yolunun düzenli spor salonunda çalışma yapmak olduğunu belirtiyor.