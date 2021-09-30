Dinlenirken bile kilo verdiriyor! Sadece bir bardak...

Uzman diyetisyen, Katherine Zeratsky kısa süre önce, kahvenin kilo verme çabalarınızı artırmada rol oynayabileceği çeşitli yolları ortaya çıktığını belirtiyor.

İŞTAHI GEÇİCİ OLARAK BASTIRARAK KİLO VERMEYİ DESTEKLER

Kilo vermenin en sağlıklı yolunun yemek yemeyi bırakmak olmadığını, fakat sürekli yeme isteğinin biraz sakinleştirmenin, en iyi yollarından biri olduğu açıklanıyor. Bir dahaki sefere yemeğe oturduğunuzda aşırıya kaçmamanıza yardımcı olabileceğini görebilirsiniz. Zeratsky şöyle diyor: "Kafein, açlık hissini ve kısa süreliğine yemek yeme isteğinizi azaltabilir."

SİZİ DİNLENDİRİRKEN BİLE VÜCUDUN KALORİ YAKMASINA YARDIMCI OLUR





Hepimizin ara sıra biraz dinlenmeye ihtiyacı vardır. Vücudun termogenez süreci üzerindeki etkisi sayesinde, kahve, metabolizmanızın aktif kalmasına yardımcı olabilir. Sakinleşirken bile vücudunuzun yağ yakmasına yardımcı olan bu içecek, dinlenme sürecinde de yaktığınız kalori oranını artırarak, kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Zeratsky'nin açıkladığı gibi, tanımı gereği kafeinin bir uyarıcı olarak rolü, vücudun kalori yakma kapasitesine daha fazla verimlilik getirebilir.

YİNE DE TAVSİYE ALMAK ÖNEMLİ

Şimdi taze bir fincan demlemek isteyebilirsiniz, ancak sağlığınızı etkileyebilecek herhangi bir alışkanlığı düşündüğünüzde, sizin için doğru olan rutini seçmek için sağlık uzmanınızla konuşmak her zaman en iyisidir.