Diyet yapmadan kilo vermenin yöntemi bulundu! Aç kalmadan onlarca kilo vereceksiniz…

Dr Spector bu durumu; "önemli olan öğünlerinizin miktarını veya içeriğini değiştirmek değil. Bunun yerine, sadece yemeğinizi tükettiğiniz zaman aralığını ayarlamak" olarak açıklıyor.

Gün boyu atıştırmaları da dahil edildiğinde ortalama yemek yeme süresinin 15 ila 16 saat aralığına çıkması, uzun süreli yeme periyoduna neden olduğunu belirten uzmanlar, şeker alımının artması, metabolik problemler, aşırı yeme, kötü uyku ve bağırsak bakterileri üzerindeki olumsuz etki gibi birçok soruna da davetiye çıkardığı konusunda hemfikir.

"BAĞIRSAKLARDAKİ BAKTERİ FLORASINA DİNLENME ZAMANI"

Dr. Spector, ihtiyaç duyulan en önemli şeylerden birinin bağırsaklardaki bakteri florasının "iyi bir gece uykusu" olduğunu açıkladı. 10 saatlik bir yemek yeme aralığına bağlı kalarak, bu sayede 14 saatlik bir beden dinlenme süreci yaşayabilirsiniz.

Bazı kişiler sabah 7'de kahvaltı etmeyi ve akşam 5'te yemeyi bitirmeyi tercih ederken, diğerleri daha geç başlamayı tercih edebilir. Dr Spector, yaşam tarzınıza uygun ve uzun vadede sürdürülebilir bir zaman aralığı bulmanızı tavsiye ediyor.