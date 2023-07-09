Diyet yapmadan kilo vermenin yöntemi bulundu! Aç kalmadan onlarca kilo vereceksiniz…

Uzmanlar, her zaman fit bir bedende kalmak için sıkı bir diyet uygulamak yerine beslenme alışkanlıklarını değiştirmenin daha önemli olduğunu vurguluyor. Şeker alımını azaltmak, işlenmiş gıdaların tüketimini en az düzeye indirmek, yapılması gereken değişimlerde ilk sırada yerini alıyor.
"ZAMAN KISITLAMASI EN İYİ YÖNTEM"
Epidemiyolog Dr. Tim Spector ve Beslenme Uzmanı Michael Mosely, yapılması gereken en önemli değişimin "zaman kısıtlaması" olduğuna vurgu yapıyor.
Aralıklı oruç adı verilen bu beslenme sistemi ile ilgili Dr. Spector, özellikle 14:10 kuralında en iyi şekilde işlediğini belirtiyor. 14 saat yemek yemeyip 10 saatlik sürede beslenmeyi içeren bu planda yeme düzeninizi saatlere göre ayarlamanız gerekiyor.
"YEMEK YEDİĞİNİZ ZAMAN ARALIĞINI DEĞİŞTİRMEK ANAHTAR ROLDE"
Dr Spector bu durumu; "önemli olan öğünlerinizin miktarını veya içeriğini değiştirmek değil. Bunun yerine, sadece yemeğinizi tükettiğiniz zaman aralığını ayarlamak" olarak açıklıyor.
Gün boyu atıştırmaları da dahil edildiğinde ortalama yemek yeme süresinin 15 ila 16 saat aralığına çıkması, uzun süreli yeme periyoduna neden olduğunu belirten uzmanlar, şeker alımının artması, metabolik problemler, aşırı yeme, kötü uyku ve bağırsak bakterileri üzerindeki olumsuz etki gibi birçok soruna da davetiye çıkardığı konusunda hemfikir.
"BAĞIRSAKLARDAKİ BAKTERİ FLORASINA DİNLENME ZAMANI"
Dr. Spector, ihtiyaç duyulan en önemli şeylerden birinin bağırsaklardaki bakteri florasının "iyi bir gece uykusu" olduğunu açıkladı. 10 saatlik bir yemek yeme aralığına bağlı kalarak, bu sayede 14 saatlik bir beden dinlenme süreci yaşayabilirsiniz.
Bazı kişiler sabah 7'de kahvaltı etmeyi ve akşam 5'te yemeyi bitirmeyi tercih ederken, diğerleri daha geç başlamayı tercih edebilir. Dr Spector, yaşam tarzınıza uygun ve uzun vadede sürdürülebilir bir zaman aralığı bulmanızı tavsiye ediyor.
"KENDİNİZ İÇİN EN İYİ ZAMAN ARALIĞINI SEÇİN!"
Kişinin kendisi için en işe yarayan yöntemi bulmasını tavsiye eden Spector, bunu yapan 100.000 kişinin bulunduğu bir çalışmanın sonucunda kendilerini daha iyi hissettiklerini, uykularının düzeldiğini, enerji seviyelerinin yükseldiğini ve bağırsak mikrobiyatasının da iyileştiğini bulduklarını anlattı.