Duyduğunuzda çok şaşıracaksınız! Diyet yapmakla ilgili yanlış bilinen 10 efsane

Kilo vermek için yapılan bilinçsiz diyetler, aniden ve düzensiz şekilde girişilen ağrı egzersiz programları… Bunların hiçbiri gerçekten sağlıklı bir bedene kavuşmanızı sağlayacak olan seçenekler değildir. Bununla birlikte birçok kez duyduğumuz ve kesinlikle doğru kabul ettiğimiz bazı “yanlışlar” bulunuyor. Belki de kilo vermenizin önündeki en büyük engel, bu yanlışlara fazla takılmaktır.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 15.05.2022 10:38

İngiltere'den Beslenme Uzmanı Graeme Tomlinson, diyet yapanların genellikle karbonhidratı tamamen kesme, akşam 6'dan sonra hiçbir şey yememek gibi popüler kilo verme efsanelerine uydukları için başarısız olduklarını dile getiriyor. Bu katı kuralları harfi harfine takip etmenin neredeyse imkansız olduğunu dile getiren Tomlinson, insanların bu nedenle başarısız ve umudu kırılmış hissederek yeniden sağlıksız beslenmeye döndüğünü belirtiyor. Tomlinson, tamamen bu mitler üzerine kurulu diyet anlayışını yerle bir edecek yeni bilgiler sunuyor. İşte doğru bildiğimiz o yanlışlar…

EFSANE 1: "TARTILAR YALAN SÖYLEMEZ" Her gün veya haftada bir tartıya çıkmak, insanların yağ kaybetmeye çalışırken ilerlemeyi ölçmek için kullandıkları en yaygın yöntemdir. Zayıflama kulüplerinde daha az kilo almak ve toplum içinde küçük düşürülmekten kaçınmak için bütün gün vücutlarını susuz bırakan insanlar büyük zararlar görebiliyor. Kişiler düne veya bir önceki haftaya göre daha az veya daha fazla ağırlığa sahipse, ilerleme kaydettikleri veya başarısız oldukları söylenir. Fakat ağırlığımız kas, su, yiyecek ve genellikle kıyafetlerin bir araya geldiği değişken bir rakama sahiptir ve bunların ağırlığı günlük veya haftalık olarak dalgalanabilir. Örneğin; su ağırlığı, bir kişinin karbonhidrat ve tuz tüketimine bağlı olarak önemli ölçüde ve geçici olarak değişebilir. Bunun yerine ilerleme fotoğrafları çekmeyi deneyin. Bunlar kısa vadede çok daha doğru bir ölçüm aracıdır ve öz değerinizi bir sayıya bağlamamanızı sağlar.