Duyduğunuzda çok şaşıracaksınız! Diyet yapmakla ilgili yanlış bilinen 10 efsane

İngiltere'den Beslenme Uzmanı Graeme Tomlinson, diyet yapanların genellikle karbonhidratı tamamen kesme, akşam 6'dan sonra hiçbir şey yememek gibi popüler kilo verme efsanelerine uydukları için başarısız olduklarını dile getiriyor. Bu katı kuralları harfi harfine takip etmenin neredeyse imkansız olduğunu dile getiren Tomlinson, insanların bu nedenle başarısız ve umudu kırılmış hissederek yeniden sağlıksız beslenmeye döndüğünü belirtiyor.
Tomlinson, tamamen bu mitler üzerine kurulu diyet anlayışını yerle bir edecek yeni bilgiler sunuyor. İşte doğru bildiğimiz o yanlışlar…
EFSANE 1: "TARTILAR YALAN SÖYLEMEZ"
Her gün veya haftada bir tartıya çıkmak, insanların yağ kaybetmeye çalışırken ilerlemeyi ölçmek için kullandıkları en yaygın yöntemdir. Zayıflama kulüplerinde daha az kilo almak ve toplum içinde küçük düşürülmekten kaçınmak için bütün gün vücutlarını susuz bırakan insanlar büyük zararlar görebiliyor.
Kişiler düne veya bir önceki haftaya göre daha az veya daha fazla ağırlığa sahipse, ilerleme kaydettikleri veya başarısız oldukları söylenir. Fakat ağırlığımız kas, su, yiyecek ve genellikle kıyafetlerin bir araya geldiği değişken bir rakama sahiptir ve bunların ağırlığı günlük veya haftalık olarak dalgalanabilir.
Örneğin; su ağırlığı, bir kişinin karbonhidrat ve tuz tüketimine bağlı olarak önemli ölçüde ve geçici olarak değişebilir. Bunun yerine ilerleme fotoğrafları çekmeyi deneyin. Bunlar kısa vadede çok daha doğru bir ölçüm aracıdır ve öz değerinizi bir sayıya bağlamamanızı sağlar.
EFSANE 2: YAĞ KAYBETMEK İÇİN KARBONHİDRAT YEMEYİ BIRAKIN
Karbonhidratı yasaklayarak yağ yakacağınızı gösteren hiçbir bilimsel kanıt yoktur.
Bize ekmek ve makarnayı yasaklamamızı ya da keto yememizi söyleyenler, düşük karbonhidrat gündemlerini desteklemek için bazı yetersiz bireysel çalışmalar bulabilirler. Ancak bilim, çok çeşitli çalışmalardan sonuçlar çıkarır ve kalori açığının yağ kaybına neden olduğunu destekleyen çok sayıda kanıt vardır.
GERÇEK: Karbonhidratı bırakmayı değil, protein eklemeye odaklanın
Toplam kalori alımınız kalori yakmanızdan daha az olduğu sürece herhangi bir protein, karbonhidrat ve yağ karışımını yiyebilirsiniz, ancak her gün vücut ağırlığınızın kilogramı başına en az 1 g protein yemenin yağ kaybı için faydalı olduğu gösterilmiştir.
Bunun nedeni, proteinin sindirim sırasında daha fazla kalori yakması ve daha tok hissetmemize yardımcı olmasıdır.
EFSANE 3: YAĞ TÜKETMEK KİLO ALMANIN EN BÜYÜK SEBEBİDİR
Yağ, gram başına 9 kalori ile en kalorili yoğun makro besindir. Yüksek miktarda yağ, yüksek miktarda kalori içerdiğinden, yağlanmanın da en büyük sebebi olarak etiketlenir. Ancak yağ yemek doğal olarak bizi şişmanlatmaz.
GERÇEK: Yağ yiyebilir ve kilo verebilirsiniz.
Genel kaloriler bizim temel düşüncemiz olmalıdır.Tıpkı karbonhidratlar gibi, size kilo aldıran şeyin yağ olduğunu öne süren kesin bir bilimsel veri yok. Yüksek yağlı bir diyet, protein ve karbonhidrat açısından iyi dengelenmiş bir diyetle karşılaştırıldığında kalori alımını kontrol etmeyi biraz daha zorlaştırabilir, ancak yağ yiyebilir ve kilo verebilirsiniz.
EFSANE 4: KİLO VERMEK İÇİN BİR SPOR SALONUNA YAZILMANIZ GEREKİYOR
Spor salonu kilo yönetimi ile eş anlamlı hale geldi ve insanlar, pahalı üyelikleri satın almaları gerektiğine ikna oldu.
GERÇEK: Zevk aldığınız bir aktivite yapmak, kilo verme hedeflerinizi sürdürmenize yardımcı olacaktır.
Bazıları için faydalı olsa da, konu kilo verme dışında motivasyon ve hedefler olduğunda, seçtiğiniz herhangi bir aktivitenin kilo vermenize yardımcı olması muhtemeldir. Her türlü egzersiz, hatta yürümek bile kalori açığınıza katkıda bulunur. Buradaki kilit nokta, düzenli olarak yapmaya devam etmek için yeterince keyif aldığınız bir aktivite bulmaktır.
Bir arkadaşınızdan size katılmasını istemek, katılmazsanız arkadaşınızı hayal kırıklığına uğratacağınız için buna bağlı kalmanıza yardımcı olacaktır. Bir şeyden ne kadar çok zevk alırsanız, ona o kadar uzun süre bağlı kalırsınız ve bu da yağ kaybı hedeflerinizi sürdürmenize yardımcı olur.
EFSANE 5: 18:00'DEN SONRA YEMEK YEMEK KİLO ALIMINA SEBEP OLUR
'Vücudunuz geceleri yiyecekleri metabolize edemez' veya 'geceleri yediğiniz yiyecekleri yakmak için hareket etmediğiniz için yağa dönüşür' gibi iddialar asılsızdır ve açıkçası gülünçtür.
GERÇEK: Metabolizmanız durmaz veya günün saatine göre değişmez
Akşam 6'dan sonra kesinlikle bir şeyler yiyebilirsiniz. Kilit nokta, gün boyunca toplam kalori alımınızdır. Ancak, özellikle akşamları öğünlerin üzerine atıştırmak kalori fazlalığına katkıda bulunuyorsa, bunu ele almak ve harekete geçmek isteyebilirsiniz.
Akşam atıştırmalıklarınızı tamamen bırakmakta zorlanıyorsanız, bunun yerine daha düşük kalorili bir seçenekle değiştirmeyi deneyin.
EFSANE 6: BİTKİSEL YAĞLAR SAĞLIĞINIZ İÇİN ZARARLIDIR
Son zamanlarda, sözde sağlık guruları dalgasının bitkisel yağları zehirli olarak etiketlediğini ve hindistancevizi yağı ve tereyağını sağlıklı olarak övdüğü sıklıkla gündeme geliyor.
GERÇEK: Bitkisel yağlar kardiyovasküler sağlığa fayda sağlayabilir
Tereyağı ve hindistancevizi yağı gibi yüksek doymuş yağ, LDL kolesterolü yükselterek kardiyovasküler hastalık riskinin artmasına neden olabilir. Zeytinyağı ile yemek pişirmeyi veya yediğiniz yemeğe eklemeyi seviyorsanız, bilimsel veriler, bunu yapmanın sağlığınıza zarar vermeyeceği konusunda tutarlı cevaplara sahip.
EFSANE 7: VEGAN OLMAK SAĞLIĞINIZ İÇİN DAHA İYİDİR
Birçoğu, sadece bitki bazlı bir beslenmenin sağlığınızı otomatik olarak iyileştireceğini iddia ediyor.
GERÇEK: Hayvansal ürünler de vitamin ve mineral bakımından yüksektir
Bu tamamen bağlamı gerçekleştirmekle ilgili. Daha önce işlenmiş, düşük kaliteli hayvansal ürünlerde yüksek bir diyetiniz varsa, bitki bazlı bir diyete geçmek muhtemelen sağlığınızı iyileştirecektir. Ancak şu anda taze, yüksek kaliteli hayvansal ürünler, vitaminler ve mineraller açısından zengindir.
Sanırım hepimiz daha fazla bitki yemenin sağlığımıza fayda sağladığı konusunda hemfikir olabiliriz, ancak kaliteli hayvansal ürünleri dahil etmek yine de sağlığı destekleyecektir. Bitki bazlı olsun ya da olmasın, günlük meyve ve sebze miktarını mümkün olduğunca artırmak zamanla daha fazla sağlığa katkıda bulunacaktır.
EFSANE 8: GÜNDE 800 KALORİ YAĞ KAYBI İÇİN MÜKEMMELDİR
Son zamanların en popüler diyet yöntemlerinden biri yağ kaybetmek için günde sadece 800 kalori yemek.
GERÇEK: Günde 800'den fazla kalori yiyebilir ve yine de kilo verebilirsiniz.
Yağ kaybetmek için bir kalori açığı oluşturmanız gerekir. Ama sürdürülebilir olmasını istiyorsunuz, böylece ona bağlı kalabilirsiniz ve hayatınızın tadını çıkarabilirsiniz.
Günde 800 kaloriyi almak, ya sürdürülemezdir ya da bir yeme bozukluğudur. Üstelik hepimiz farklı boylardayız ve farklı kalori ihtiyaçlarımız var. Kalorilerdeki bu aşırı hızlı kesinti muhtemelen sizi perişan hale getirir.
Günde 800'den fazla kalori yiyebilir, yine de yağ kaybedebilir ve en önemlisi mutlu olabilirsiniz. Örneğin, 35 yaşında, 80 kg ağırlığında bir kadın, çok egzersiz yapmasa bile günde 1.600 kalori, hatta çok aktifse günde 2.200 kalori yiyerek yağ kaybedebilir. Yağ kaybı daha uzun sürecek olsa da, çok daha sürdürülebilir ve zevkli olması muhtemeldir.
EFSANE 9: 'İYİ' GIDALAR VE 'KÖTÜ' GIDALAR ARASINDA SEÇİM YAPMAK GEREKİR
Birçoğu, tek tek gıdaları yemenin bizi sağlıklı veya sağlıksız yaptığını iddia ediyor, genellikle belirli gıdaların bizi zayıf, şişman, hastalıkları tedavi eden veya hastalığa neden olduğunu iddia ediyor.
GERÇEK: Bu tutum ruh sağlığına zarar verebilir
Korku tellallığına rağmen, hiçbir yiyecek sizi tek başına kilolu veya sağlıksız yapmaz, tıpkı hiçbir yiyeceğin sizi zayıf veya sağlıklı yapamayacağı gibi. Zamanla yediğiniz kalori ve besinlerin miktarı, ne kadar vücut yağınız olduğunu tanımlar ve ne kadar sağlıklı olduğunuza katkıda bulunur.
Bazı yiyeceklerin kötü olduğuna inanmak, onları yedikten sonra suçluluk duymanıza neden olabilir, bu da zihinsel sağlığınız için hem gereksiz hem de korkunçtur. En sevdiğiniz yiyecekleri ekleyebilir ve yine de hedeflerinize ulaşabilirsiniz. İyi bir fiziksel ve zihinsel sağlığın anahtarı, besleyici gıdalar ve sizin de sevdiğiniz daha az besleyici gıdalar arasında bir dengeye sahip olmaktır.
Ayrıca, kötü yiyecekleri daha fazla arzulamanıza neden olur. Bir şey yapmama talimatı, fikri kafanıza sokar. Çikolata yememeye ne kadar çok odaklanırsanız, o kadar çok çikolataya odaklanırsınız. Çikolatayı arzulamak için daha az zaman harcarsanız ve bu arzuyu genel diyetinizi destekleyecek şekilde tatmin ederseniz, duygusal kargaşa, suçluluk yüklü abur cubur veya utanç olasılığını azaltacaktır.
EFSANE 10: KİLONUZ SİZİN DEĞERİNİZİ BELİRLER
Kütlenin dünyayla olan ilişkisini temsil eden bir sayı, dünya için değerinizi belirleyemez.
GERÇEK: Kilo vermek sizi daha iyi bir insan yapmaz
Toplum tarafından, kilo vermenin insan olarak veya dünyaya olan değerimiz ile hiçbir ilgisi olmadığı konusunda güvence vermek yerine, kilo vererek daha iyi insanlar olacağımız söylendi. Kilo vermek, basitçe mevcut vücut yağının azaltılmasıdır.
Bu fizyolojik bir değişiklik, potansiyel olarak sizi daha mutlu ve daha sağlıklı yapabilir, ancak bunun dışında sizinle ilgili hiçbir şey değişmez. Beyniniz sizin için çalışabilirken, size karşı da çalışabilir. Bazen kendinize gerçeği hatırlatmak için onu kontrol altında tutmanız gerekir. Kendinizle ilgili olumsuz duygularla mücadele ederken, yemeğiniz, rahat bir yatağınız ve başınızın üzerinde bir çatınız olduğu sürece, diğer her şeyin nispeten önemsiz olduğunu unutmayın.