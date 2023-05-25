Farkında olmadan hepimiz yapıyoruz! İstenmeyen göbek yağlarının sebebi yatağımızdaymış...

Göbekteki yağlanmayla mücadele etmek için her ne kadar beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini sıklıkla dile getirsek de aslında düşünülmesi gereken en önemli faktörler arasında aynı zamanda günlük rutinler de yer alıyor. İşte karın yağlarını artıran en büyük hatalar…
OTURMA SÜRESİNDEKİ ARTIŞ
Araştırmalara göre; tüm gün oturmak gibi kötü bir alışkanlığınız varsa, kendinizi büyük bir sağlık riski altına sokuyorsunuz. Mayo Clinic'e göre, uzun süre oturmak kan basıncının artmasına, obeziteye, yüksek kan şekerine, düşük kolesterol seviyelerine, daha fazla karın yağı birikmesine ve hatta erken ölüme yol açabilir.
Yeung'a göre; oturmak, göbek yağınızdaki kırışıklıkları ve kıvrımları daha kötü ve daha çirkin hale getirebilir.
YEMEK YERKEN DİKKATİNİZİ DAĞITMAK
Sosyal medyada gezinirken, mesaj yazarken veya video klip izlerken yemek yemenin göbek yağınıza katkıda bulunabileceğini öğrenince şaşırabilirsiniz. Bu durum, çoğumuzun zaman zaman yaptığı bir şey olsa da, araştırmalar, bu kötü alışkanlığın siz farkında bile olmadan kalori tüketiminizi gerçekten artırabileceğini gösteriyor. Physiology & Behavior'da yayınlanan bir araştırmaya göre , akıllı telefonlarını kullanırken yemek yiyen katılımcılar kalori alımlarını yaklaşık %15 artırdı.
Yeung, "Kilo vermeye çalışıyorsanız, dikkat dağıtıcı şeyleri kapatın, yemeğinizi çiğnemeye odaklanın ve ihtiyacınız olanı yiyeceksiniz, daha fazlasını değil," diye tavsiye ediyor.
KÖTÜ YEME ALIŞKANLIĞI İÇİN BAHANELER BULMAK
Kötü yeme alışkanlıklarınız için mazeretler uydurmak, yalnızca sizi geriletecek ve karın yağlarınızı artıracaktır. Rasyonelleştirmeye bir örnek, "Bugün stresliydi, bu yüzden bu tatlıyı, içeceği, yemeği vb. Gerçekten hak ettim."
Yeung, "İnsanlar genellikle neden kilo vermekte zorlandıklarını ve kötü seçimler yaptıklarını mantıklı buluyorlar. Bunun yerine, bir plan yapın, böylece artık karar vermeyin; sadece planı takip edin ve tadını çıkarın" açıklamasında bulundu.
YETERSİZ UYKU
Journal of the American College of Cardiology'de yayınlanan araştırmaya göre, yeterince dinlendirici uyku uyumamak, yiyeceğe erişimle birleştiğinde, daha fazla kalori tüketmeye ve yağ artışına neden olabilir.
Yeung, "5 veya 6 saatlik uykunun iyi olduğunu düşünebilirsiniz, ancak vücudunuzu kandıramazsınız. Yetersiz uyku, özellikle orta bölgenizde yağ kazanımı ile bağlantılıdır" diye açıklıyor. 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin her gece en az yedi saat uyuması önerilir.