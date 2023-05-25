Farkında olmadan hepimiz yapıyoruz! İstenmeyen göbek yağlarının sebebi yatağımızdaymış...

Göbekteki yağlanmayla mücadele etmek için her ne kadar beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini sıklıkla dile getirsek de aslında düşünülmesi gereken en önemli faktörler arasında aynı zamanda günlük rutinler de yer alıyor. İşte karın yağlarını artıran en büyük hatalar…

OTURMA SÜRESİNDEKİ ARTIŞ

Araştırmalara göre; tüm gün oturmak gibi kötü bir alışkanlığınız varsa, kendinizi büyük bir sağlık riski altına sokuyorsunuz. Mayo Clinic'e göre, uzun süre oturmak kan basıncının artmasına, obeziteye, yüksek kan şekerine, düşük kolesterol seviyelerine, daha fazla karın yağı birikmesine ve hatta erken ölüme yol açabilir.

Yeung'a göre; oturmak, göbek yağınızdaki kırışıklıkları ve kıvrımları daha kötü ve daha çirkin hale getirebilir.