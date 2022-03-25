Fazla kilolardan kolayca kurtulmanın 10 altın kuralı!

Sabahın erken saatlerine kadar uyanık kalmak
Yapılan birçok araştırmayla kilo ile uyku arasında güçlü bir bağ olduğu kanıtlanmış. Beslenme uzmanı Isabel Smith de bu bağı şöyle açıklıyor; "Yeterince uyumadığımız zaman açlık hormonlarımız da bundan büyük ölçüde etkilenir. Vücudun kendi içerisinde ne zaman kalori yakması, ne zaman yağ depolaması gerektiği ile ilgili dengelerini bozduğu gibi aç olup olmadığını anlamasını da zorlaştırabilir.". Araştırmalar sadece daha az uyumanın ertesi günü daha aç hissetmenize ve yüksek karbonhidratlı besinler tüketmenize neden olduğunu kanıtlar nitelikte.
Akşam yemeğinde büyük öğünler yemek
Gün içerisinde öğün atlamak ve sağlıksız beslenmek akşamları daha fazla yemek yemenize neden olabilir. Akşam saatlerinde büyük porsiyonlar tüketmeniz gece uykuya dalmanızı zorlaştırır. Smith, "Eğer uykudan önce büyük porsiyonlar tüketirsek vücudumuz yavaşlamak konusunda sorun yaşayabilir. Çünkü midemizde hala sindirilmesi gereken yemekler bulunur ve bu durum metabolizmanın çalışma düzenini bozar." Yatakta uykunuzun gelmesini beklerken geçirdiğiniz bu süreç zayıflamanızın önündeki engel olabilir.
Akşam yemeğinde kolaya kaçmak
Akşam eve geldiğinizde karnınız çok acıkmışsa hızlıca bir şeyler yemeğe yönelmeniz oldukça olası. Farkında olmadan ihtiyacınızdan fazla kalori almanız, vücudunuzun bu fazlalığı yağ olarak depolamasına neden olur. Neden fazla yemeğe eğilimli olacağınızın cevabı ise midenin tokluk sinyalini beyine 20 dakika geç iletmesinden kaynaklanıyor. Hızlıca atıştırabileceğiniz koca bir paket cipsi yemek ise sadece dakikalar sürer.
Yemeği koltukta yemek
Yemek masasında yenen aile arasındaki bağları güçlendirmek için mükemmel bir zaman ancak yalnız olduğunuzda da bu alışkanlığı devam ettirmekte fayda var. Masada oturarak yenen yemekte tabağınıza odaklanmak ve tek göreviniz olan yemeğinizi yemek bedeniniz için de daha sağlıklı. Koltukta, televizyon karşısında yemek yemeniz ise beyninizin aynı anda birkaç görevi birden yapması anlamına geliyor. Araştırmalar ise dikkatiniz başka bir yerde iken beynin tokluk sinallerini almakta geciktiğini, bu nedenle daha fazla yeme eğiliminde olacağınızı gösteriyor.
Kendini tatlıyla ödüllendirmek
Tatlı asla yenmemeli gibi algıya sahip olmak yanlış olsa da günlük bir alışkanlık haline dönüşmesine izin vermek kilo almanıza neden olur. Zaten akşam yemeğini yediğiniz için vücudunuz fazla tatlı istemez çünkü ihtiyacı olan enerjiyi almıştır.
Bir yemeğin ancak şeker yedikten sonra biteceğine kendinizi şartlamanız, öğünün bitiminde tatlı yeme isteğine neden olacaktır. Bunu yapmanız tatlıya olan bağımlılığınızı arttıracağı gibi fazladan yüzlerce kalori almanıza neden olur.
Yemekten sonra hemen kanepeye uzanmak
Havanın kararmasıyla beraber akşam yemeğinden sonra koltuğunuza çekilmek çok cazip gözükebilir ancak böyle yaparak vücudunuzun yemeği metabolize etmesine izin verecek alışkanlıklardan kaçınırsınız. Akşam yemeği sonrası yapacağınız kısa bir yürüyüş size inanılmaz faydalar sağlayabilir. Bir Diabetologia çalışmasına göre diyabete sahip kişilerin her ana öğünden sonra yapacakları 10 dakikalık yürüyüş, kendini yarım saat yürümeye odaklamış insanlardan yüzde 12 oranında kan şekerinde düşüş sağlıyor. BMJ'in yayınladığı bir çalışmaya göre kısa yürüyüşler sadece diyabetikler için değil, aynı zamanda orta yaşlı olan kilolu ve obez bireylerde de oturma sürelerini kısa yürüyüşlerle bölmenin kan şekerini ve insülin değerlerini sağlıklı seviyelere düşürmede etkili olduğunu kanıtlıyor. Bu da vücudunuzun doğrudan yağ depolamasına engel olarak kilo alımını engellemesi anlamına geliyor!
Dışarıdan yemek söylemek
Evde hazırlanabilecek patates kızartması bile dışarıdan yemek söylemekten çok daha iyidir. Journal of the American Academy of Nutrition and Dietetics' de yayınlanan bir çalışmaya göre dışarıdan alınan yemeklerin yüzde 92'sinin bir öğün için almanız gereken kalori miktarının iki katına eşdeğer olduğu saptanmış. Evde yemek pişirmek uğraştırıcı olabilir ancak kilo vermek için en etkili yöntemlerin başında gelir.
Eve aç gelmek
Sabah kahvaltısını atlayıp gün içerisinde de sadece atıştırmalıklar tüketmek tüm vücudunuzun açlık moduna geçmesine neden olacaktır. Bu durum, stres hormonu olan Kortizol ve açlık hormonu olan Ghrelin düzeylerinin artmasına neden olur. Akşam yemeği vakti geldiğinde vücudunuz o kadar büyük bir açlık hisseder ki sağlıksız yemeklere yönelme (fazla enerji veren, yüksek kalorili yiyecekler) ihtimalinizi arttırır ve daha hızlı yemek yersiniz. Sonuç olarak, aşırı kalori alma şansınız artar.
Geç saatte yemek yemek
Yaygın olarak bilinen akşam 8'den sonra yemek yemenin kilo aldıracağı efsanesının doğru olduğunu savunmuyoruz. Asıl neden, geç saatlerde yemek yiyen gece kuşlarının sabah insanlarla karşılaştırıldığında daha fazla yüksek yağ ve şeker oranına sahip sağlıksız ve büyük porsiyonlar yeme eğilimde olmalarından kaynaklanır. Bu yüksek kalorili yiyecekler size hem kilo aldırır hem de uyku kalitenizi düşürür.
Sevdiğiniz dizileri izlemek
Akşam haberlerinden sonra sevdiğiniz diziyi izlemek için koltuğunuza kurulduğunuzda rahatladığınızı hissedebilirsiniz ancak bu durum sağlığınız için hiç de iyi değil. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre televizyon izlediğiniz her iki saat için sırasıyla yüzde 13, 20 ve 15 oranında erken ölüm, diyabet ve kalp hastalıkları riski artıyor. Öte yandan Vermont Üniversitesinin yayınladığı araştırmada televizyon izleme süresini yarıya indiren kilolu bireylerin, izleme süresini indirmeyenlere oranla fazladan 119 kalori yaktıkları belirlendi.