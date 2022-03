Fazla kilolardan kolayca kurtulmanın 10 altın kuralı!

Dışarıdan yemek söylemek

Evde hazırlanabilecek patates kızartması bile dışarıdan yemek söylemekten çok daha iyidir. Journal of the American Academy of Nutrition and Dietetics' de yayınlanan bir çalışmaya göre dışarıdan alınan yemeklerin yüzde 92'sinin bir öğün için almanız gereken kalori miktarının iki katına eşdeğer olduğu saptanmış. Evde yemek pişirmek uğraştırıcı olabilir ancak kilo vermek için en etkili yöntemlerin başında gelir.