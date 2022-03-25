Fazla kilolardan kolayca kurtulmanın 10 altın kuralı!

Yemek masasında yenen aile arasındaki bağları güçlendirmek için mükemmel bir zaman ancak yalnız olduğunuzda da bu alışkanlığı devam ettirmekte fayda var. Masada oturarak yenen yemekte tabağınıza odaklanmak ve tek göreviniz olan yemeğinizi yemek bedeniniz için de daha sağlıklı. Koltukta, televizyon karşısında yemek yemeniz ise beyninizin aynı anda birkaç görevi birden yapması anlamına geliyor. Araştırmalar ise dikkatiniz başka bir yerde iken beynin tokluk sinallerini almakta geciktiğini, bu nedenle daha fazla yeme eğiliminde olacağınızı gösteriyor.

Kendini tatlıyla ödüllendirmek

Tatlı asla yenmemeli gibi algıya sahip olmak yanlış olsa da günlük bir alışkanlık haline dönüşmesine izin vermek kilo almanıza neden olur. Zaten akşam yemeğini yediğiniz için vücudunuz fazla tatlı istemez çünkü ihtiyacı olan enerjiyi almıştır.

Bir yemeğin ancak şeker yedikten sonra biteceğine kendinizi şartlamanız, öğünün bitiminde tatlı yeme isteğine neden olacaktır. Bunu yapmanız tatlıya olan bağımlılığınızı arttıracağı gibi fazladan yüzlerce kalori almanıza neden olur.