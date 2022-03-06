Günde sadece iki bardak! Düzenli tüketildiğinde kilo verdirdiği bilimsel olarak kanıtlandı

Kilo verme sürecini etkileyen en önemli durumlardan biri; neyi ne zaman tükettiğiniz ile ilişkilidir. Sıkı bir antrenmana rağmen yağları istediğiniz hızda yakamıyorsanız belki de birkaç kürü denemeniz gerekiyordur.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 06.03.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022 12:47

Sağlık ve beslenme uzmanları, egzersizlerle birlikte sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmanın önemini vurguluyorlar. Kilo vermeye yardımcı olan ve metabolik hızlanmayı sağlayan birkaç karışım, en iyi sonuçları almanızı sağlayabilir. İşte o içecekler…

GREYFURT SUYU Yemeklerden önce tüketilen greyfurt suyu, kilo vermek için ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlayabilir. Bir tür turunçgil olan greyfurt, içeriğinde C vitamini sayesinde metabolizmayı hızlandırırken inatçı yağların yakılmasını da kolaylaştırır. İnsülin duyarlılığını yönetebilmesi de kilo kontrolünde etkili bir sonuç sunar. UC Berkeley tarafından yürütülen bir araştırmanın sonucunda yüksek yağ içeren bir diyete rağmen sadece küçük bir greyfurtun suyunun açlık kan şekerini düşürmeye yardımcı olarak kilo kaybını sağladığı tespit edildi.

SU Hayat kaynağı olan su, aynı zamanda kilo vermenizi sağlayan en önemli içecektir. Bunun nedeni; vücudun %70'inin sudan oluşmasıdır. Vücudun düzgün çalışması gerekli olan su, aynı zamanda vücuttaki enzimatik ve kimyasal reaksiyonları düzenler. Özellikle de enerji üretimiyle ilgili olan metabolik reaksiyonlar için uygun bir ortam hazırlar. Su, düzenli sindirim, emilim ve besinlerin sistem içerisinde doğru bir şekilde taşınmasına yardımcı olur. Ayrıca toksinlerin atılmasına yardımcı olması, kabızlık ve şişkinlik sorunlarını da bitirir. Son olarak iştahı azaltmaya yardımcı olarak aşırı yeme sorununa karşı koruyucudur.

ELMA SİRKESİ Elma sirkesinin iştah açıcı olarak işlev gören asetik asit içerir. Yemeklerden önce elma sirkesini ılık su tüketmek, göbek yağını azaltan ve diyabetin yönetilmesine yardımcı olan trigliserit seviyelerini düşürmeyi sağlar. Kısıtlı kalori içeren bir diyet ile birlikte elma sirkesinin 12 haftalık tüketimi, 39 katılımcı üzerinde yapılan araştırmaya göre, kilo kaybıyla sonuçlandı. Aşırı miktarda sirke almadığınızdan emin olun, sadece orta derecede elma sirkesi alımı kilo vermeye yardımcı olur.