Her yudumda yağları söküp atıyor! Kahvenize bir kaşık tereyağı ekleyin! Sadece 1 hafta…

Türk kahvesi asırlardır süren geleneksel bir içeceğimiz. Bu kahvenin faydalarını saymakla bitmez. Kolesterolünüz yüksekse düşürüyor, kansere iyi geliyor. Aynı zamanda Kahvenin içeriğindeki antioksidan kalp sağlığına iyi gelir. Günde 1 fincan türk kahvesi kalp dostu. Bununla birlikte, diyabet ve parkinson rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur. Peki tereyağlı türk kahvesini denediniz mi? Şaşırtıcı gelse de kahvenize bir kaşık tereyağı eklemenin çok yararı var. Gelin birlikte neler olduğuna bir bakalım.

TEREYAĞLI KAHVE ORTAYA NASIL ÇIKTI?

Bu kahvenin hikayesinde, baş kahramanı ünlü bir dağcı oluyor. Ünlü dağcı Tibette dağa tırmanırken, ikram edilen tereyağlı kahveyi içiyor. Bu içişten sonra tereyağlı kahve ün kazanıyor. Dağcılar, dağa tırmanmaya başlamadan önce zinde kalmak için tereyağlı kahve tüketmeye başladılar. Bu yöntem sayesinde, yüksek miktarda yağ ve düşük ölçüde karbonhidrat ölçüsü sayesinde kısa süre içerisinde zayıflanabileceği öngörülüyor.

Kilo verme sürecine yardım eden tereyağının kalp sağlığına ve kronik rahatsızlık gibi hastalıkları iyileştirmesinde önemli rol oynuyor. Yapılan bir araştırmada, ABD'de yaşayan vatandaşlar üzerinde bir araştırma gerçekleşiyor. Dubble espressonun içerisine iki farklı yağ eklenerek fazla kilolarından kurtulduğunu söylüyor.