İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya açıkladı: Bir ayda 20 kilo vermek mümkün mü?

"Bir ayda 20 kilo vermek mümkün mü, bir haftada 15 kilodan kurtulabilir miyim, lahana diyeti zayıflatır mı, kabak detoksu ile 3 günde 3 kilo verebilir miyim?" Bu sorular size de bir yerden tanıdık geliyor mu? Kilo vermek isteyenlerin birçoğu bu yöntemlerden birini mutlaka denemiş oluyor. Ancak uygulanan bu yöntemler ne kilo vermeye yardımcı ne de sürdürülebilir. İç Hastalıkları Uzmanı Ayça Kaya, kalıcı kilo vermenin en büyük sırrı olarak sağlıklı beslenmeyi öğrenmek ve bu durumu yaşam tarzı haline getirmek olduğunun altını çiziyor.

AKLA HAYALE GELMEYECEK DİYETLER YAPILIYOR



Hızlı bir şekilde kilo vermek için yapılan diyetler 'very low calories diet' olarak adlandırılıyor. Ancak bu diyetler makro ve mikro besinleri vücuda vermeyen, çok düşük kalorilerle hızlıca kilo kaybı sağlayan diyetler. Dr. Ayça Kaya, " Bu diyetler yapılırken kişiler, yağ hücrelerinden değil öncelikle vücuttaki glikojen, kas ve kemik dokularından kaybetmeye başlıyorlar ve bu durumda metabolizma hızı yavaşlıyor. Kişi diyeti bıraktığında hemen kilo almaya başlıyor" şeklinde 'very low calories diet'i özetliyor.





Tek yönlü, düşük kalorili diyetlerin (kahve diyeti, hurma diyeti, İsveç diyeti, lahana diyeti…) vücuda büyük hasar bıraktığını söyleyen Ayça Kaya, "Bu diyetleri yaparken makro ve mikro besinleri vücudunuza vermediğiniz için halsizlik, yorgunluk, kalp çarpıntısı, ellerde titreme ve hafıza kusurları gibi yaşam kalitenizi düşürecek şikayetleriniz artacaktır" açıklamasında bulundu.

BESLENMEMİZDE MAKRO VE MİKRO BESİNLER ÇOK DEĞERLİ



Sağlıklı bir vücut için makro ve mikro besinlerin önemine değinen Ayça Kaya, "Makro besinler 3 ana besin grubunu kapsar. Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar. Karbonhidratlar vücudumuzun enerjisidir. Proteinler yapı taşlarıdır. Yağlar da bütün hormonların, bütün vitaminlerin vücut tarafından kullanılması için gerekli makro besinlerdir. Mikro besinlere baktığımızda ise hormonlarımızın, iç organlarımızın çalışmasını destekleyecek vitamin ve mineraller bu besin grubuna girer" diye belirtti.

BU BESİNLER DİYETİN OLMAZSA OLMAZLARI







Bir diyetin olmazsa olmazları arasında yoğurt, süt, ayran şeklinde açıklama yapan Ayça Kaya, tok tutan yiyecekleri sıraladı;

Sütlü kahve Yumurta Lifli sebzeler kepekli makarna ve kepekli pirinç



İyi beslenmenin yanı sıra kaliteli bir uykunun da diyete destek olacağını söyleyen Kaya, günde 10 bin adım atmanın son derece önemli olduğunun altını çiziyor.



MUCİZE DİYET YAPANLARI KISA VADEDE NELER BEKLER?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya mucize diyetleri uygulayanların karşılaşacağı riskleri ise şöyle anlattı;

Halsizlik

Yorgunluk

Saç dökülmesi

Tırnak kırılması

Kalp çarpıntısı

Hafıza problemleri

Konsantrasyos bozuklukları

Bayılmalar yaşanabilir.



Bu belirtilerin yanı sıra düşük kalorili diyetlerin kalpte ritim bozukluklarına neden olabileceğini vurgulan Kaya, kadınlarda ani menopoz görülme ihtimalinin de yüksek olduğunu belirtiyor. Genç kızlarda ise hızlı kilo kaybına bağlı adet sorunları meydana gelebileceğini anlatan Kaya, "bir diyet yapıp hayatınız boyunca diyetin diyetini ödemeyin" dedi.