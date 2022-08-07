İnatçı göbek yağlarından eser bırakmayan en önemli besin! Bunu yiyen fazlalıklarından kurtuluyor

KIRMIZI MEYVELER

Giderek daha fazla araştırmada bazı meyvelerin göbek yağları ile savaşmada diğerlerinden daha iyi olduğu anlaşılmaya başlandı. Bu meyveleri diğer meyvelerden ayıran özelliklerin başında ise kırmızı veya kırmızımsı renkte olmaları gelmekteydi. Başta vişne, ahududu, çilek, karpuz, şeftali ve nektarin gibi meyvelerin geldiği kırmızı tonlarındaki bu meyvelerin göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak isteyenler için birebir.