Kahvaltıda yerseniz kilolara kilo katıyor! Asla zayıflamanıza izin vermiyor

KAHVALTIYI ATLAMAK

Birçok kişi kahvaltıyı atlamanın metabolizması için daha iyi olduğunu düşünür ancak bu aslında doğru değildir. Nasıl bir ateşin yanması için onu yakmanız gerekiyorsa metabolizmanızın çalışması için de yemek yemeniz gereklidir. Ateşin yanması için ise birkaç saatte bir içerisine odun eklemeniz gereklidir. Metabolizmayı çalıştırmak için de belirli sürelerle azar azar yemek gerekir.