Kahvaltıda yerseniz kilolara kilo katıyor! Asla zayıflamanıza izin vermiyor

Metabolizmayı hızlandırmanın temel yollarından biri ise sağlıklı beslenmektedir. Bununla ilgili yapılacakların başında ise metabolizma hızınızı yavaşlatabilecek yaygın kahvaltı alışkanlıklarını değiştirmek geliyor.
KAHVALTIYI ATLAMAK
Birçok kişi kahvaltıyı atlamanın metabolizması için daha iyi olduğunu düşünür ancak bu aslında doğru değildir. Nasıl bir ateşin yanması için onu yakmanız gerekiyorsa metabolizmanızın çalışması için de yemek yemeniz gereklidir. Ateşin yanması için ise birkaç saatte bir içerisine odun eklemeniz gereklidir. Metabolizmayı çalıştırmak için de belirli sürelerle azar azar yemek gerekir.
Güne hızlı bir başlangıç yapmak istiyorsanız sabahları yüksek lifli bir karbonhidrat ile protein tüketin. Ardından ateşin yanmaya devam etmesi için gün boyunca küçük öğünler ve atıştırmalıklar ekleyin.
Nutrients dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir incelemeye göre, kahvaltıdan kaçınmanın, metabolizmanızı ve genel sağlığınızı olumsuz etkilediği bilinen vücudun sirkadiyen ritmini kesintiye uğrattığı bulundu.
Kolay bir için ne hazırlamanız gerektiğinden emin olamıyorsanız güne başlamak için yumurta, tam tahıllı tost ve fındık, tohum ve fındık ezmesi içeren süt veya yulaf ezmesi ile yoğurdu karıştırabilirsiniz.
GÜNE YÜKSEK ŞEKER İÇEREN GIDALARLA BAŞLAMAK
Sabahları güne başlarken çok fazla ilave şeker tükettiğinizde kan şekeriniz birden yükselir ve ardından durur. Özellikle şekerli içecekler içmek gibi fazladan şeker alımının metabolizmayı yavaşlattığı bilinmektedir.
European Journal for Clinical Nutrition'da yayınlanan bir çalışmada, aşırı kilolu ve çok miktarda şekerli içecek tüketen katılımcıların metabolizmalarında bir düşüş olduğu tespit edildi.
Konu hakkında konuşan Dr. Lisa Young, "Metabolizmanız için en sağlıklı kahvaltılar, besinlerin bir kombinasyonu içeren mükemmel çiftlerdir" diyor. "Örneğin, protein, sağlıklı karbonhidratlar ve iyi yağ içeren bir omlete yeşillik ve domates ekleyerek veya bir dilim tam tahıllı tost üzerine sağlıklı yağ için avokado ekleyerek ideal kahvaltınızı oluşturabilirsiniz."
KARBONHİDRATLARI TEK BAŞINA TÜKETMEK
Güne şekerle başlamak kadar zararlı bir diğer şey ise kahvaltıda tek bir tür karbonhidrat tüketmektir. Herhangi bir karbonhidratı tek başına yemek kan şekerinde ani artışa neden olmaktadır.
Vücudunuz enerji için karbonhidratlara ihtiyaç duyar ancak onları tek başına tüketmek kan şekerinizi ani yükseltip aynı hızla düşmesine neden olacağından sizde de ani enerji düşüşüne neden olabilir. Kan şekeri düşen kişilerde ise ani şeker yeme ihtiyacı oluşur ve bu da onları günün geri kalanında durmaksızın şeker yemeye sürükleyebilir.
Karbonhidratları kahvaltıda tek başına yemek yerine bir proteinle dengelemeniz gerekmektedir. Protein içeren bir yemek daha kolay doymanızı ve daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur çünkü karbonhidrat ve yağa kıyasla parçalanmaları çok daha uzun sürer. Aynı zamanda protein vücuttaki kalori yakımını da hızlandırarak metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.
HAFİF KAHVALTI YAPMAK
Çoğu kişi kahvaltıyı hafif geçirmenin günün ilerleyen saatlerinde daha fazla kalori alabilecekleri anlamına geldiğini düşünüyor ancak metabolizmanız bunun tam aksini söylüyor. Bunun yerine sabahları metabolizmanızı çalıştırmaya başlamak için kahvaltı yapmak ve ardından gün boyu çalışmaya devam etmesi için az miktarlarda yemek yemektir.
Günün başında en küçük öğününüzü yiyip sonrasında daha büyük öğünler yemek yerine, kahvaltıda sizi günün geri kalanına hazırlayacak, doyurucu ve büyük bir öğün yemeyi deneyin.
Ek olarak insanlar güne yüksek lifli, protein açısından zengin bir kahvaltıyla başladıklarında, geceleri daha az yemek yeme eğilimde olup akşam aşermesi yaşamazlar.
SU İÇMEYİ UNUTMAK
Birçoğumuzun sahip olduğu diğer bir sağlıksız alışkanlık ise sabahları ilk olarak su içmeyi unutmaktır.
Vücudumuzun çalışması için suya ihtiyacı vardır. Bu nedenle susuz kaldığımız zaman metabolizmamız da yavaşlar. Gece boyunca uyurken su içmediğimiz için susuz kalan vücudumuza sabahları ilk iş olarak bir bardak su ile müdahale etmemiz gerekir. Bunu dışında ise kahvaltıya mutlaka su, kahve, çay ya da meyve suyu gibi bir sıvı eklediğinizden emin olmakta fayda var.